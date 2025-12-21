Ganó 35 mil dólares por cada episodio en su reality, pero terminó en la cárcel por robar millones + Seguir en









Fue una verdadera estrella en un reconocido show, pero detrás de su simpatía se escondía una historia oscura.

Su vida fuera de las cámaras la llevó tras las rejas y la hizo perder una fortuna. BravoTV/Getty Images

La televisión suele mostrar historias de éxito tan rápido que muchas veces los consumidores no terminan de descifrar a sus protagonistas. Hay quienes logran engañar a millones de personas con lo que muestran delante de la cámara, pero que fuera de ella no son para nada lo que parecen, e incluso llegan a demostrar personalidades bastante complejas.

Jen Shah era una de quienes se exhibían como una mujer exitosa en el mundo de los negocios, con un gran estatus social y muchos contactos en el poder. Pero una vez que la verdad salió a la luz, se reveló que detrás de su imagen pulcra se encontraba una persona que tuvo que pagar por sus crímenes.

Jen Shah BravoTV La reconocida figura de un reality local que no pudo ocultar sus crímenes. BravoTV De estrella de la TV a delincuente: la historia de Jen Shah Jen Shah se hizo conocida a partir de 2020 al incorporarse al elenco de The Real Housewives of Salt Lake City, un reality estadounidense que sigue la vida personal y profesional de un grupo de mujeres vinculadas al poder económico y social de esa ciudad. Dentro del programa, su figura ganó rápidamente protagonismo por su personalidad confrontativa y su alto perfil mediático.

Ese lugar central en el reality le permitió acceder a un salario elevado, cercano a los 35 mil dólares por episodio, además de contratos publicitarios y presencia constante en eventos vinculados al mundo del espectáculo. Mientras su exposición crecía en pantalla, en paralelo participaba de un esquema fraudulento que operaba desde hacía años.

La causa judicial probó que Shah formaba parte de una red nacional de telemarketing que ofrecía supuestos servicios de negocios y asesoramiento comercial inexistentes. A través de empresas pantalla, el grupo captaba dinero de adultos mayores y personas de clase trabajadora, utilizando engaños sistemáticos y promesas falsas. Su rol incluía la gestión de esas estructuras y el movimiento de fondos obtenidos de manera ilegal.

Condena y arresto: cuánto tiempo pasó en la cárcel En 2021, durante la grabación de la segunda temporada del reality, Shah fue arrestada por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. La detención se produjo de manera sorpresiva y marcó un quiebre definitivo en su carrera televisiva. Inicialmente se declaró inocente, pero con el avance de la investigación y la presentación de pruebas financieras contundentes, en 2022 aceptó su responsabilidad penal. A comienzos de 2023 fue condenada a seis años y medio de prisión y al pago de más de 6.7 millones de dólares en concepto de restitución a las víctimas. Cumplió 33 meses de detención en una cárcel federal de mínima seguridad en Texas y fue liberada en diciembre de 2025. Tras su salida, quedó bajo un régimen de supervisión judicial por cinco años, con restricciones económicas y controles periódicos, mientras intenta reordenar una vida completamente distinta a la que mostraba frente a cámara.

