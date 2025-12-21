Chau comercio electrónico tradicional: la inteligencia artificial está tomando el control de las compras online + Seguir en









La inteligencia artificial ya no solo sugiere productos: cada vez más consumidores delegan en chatbots la búsqueda, comparación y compra de artículos online, en una transformación profunda del comercio digital.

Con acuerdos entre plataformas de IA y marketplaces, y estimaciones que hablan de billones de dólares en transacciones automatizadas hacia 2030, la tecnología promete cambiar el rol del consumidor en el comercio electrónico. ChatGPT - IA

La inteligencia artificial (IA) está cambiando de forma acelerada la manera en que los consumidores compran en línea, al punto de que cada vez más personas delegan buena parte del proceso —desde la búsqueda y comparación hasta la compra directa— en herramientas automatizadas. Esta tendencia se profundiza especialmente en temporadas de alta demanda, como las fiestas, cuando muchos prefieren dejar en manos de chatbots la tarea de seleccionar y adquirir productos.

Los chatbots actúan como “personal shoppers”, escuchando lo que el usuario necesita, generando recomendaciones y ayudando a comparar entre opciones disponibles. Un estudio de Shopify indica que una proporción creciente de consumidores en países desarrollados planea utilizar IA para este fin, especialmente entre jóvenes de 18 a 24 años.

inteligencia artificial comercio.jpg Desde recomendaciones personalizadas hasta la compra automatizada, la IA está redefiniendo cómo y dónde compramos, mientras gigantes tecnológicos y retailers se disputan el control de esta nueva etapa del consumo. Imagen creada con inteligencia artificial La inteligencia artificial se apodera del comercio electrónico Además, investigaciones de McKinsey muestran que el uso de IA para asesoramiento de compras se ha convertido en uno de los principales motivos de interacción con estas tecnologías, solo detrás de la búsqueda de información general. Para 2030, se estima que entre 3 y 5 billones de dólares en transacciones globales podrían realizarse a través de agentes de IA.

Empresas tecnológicas y plataformas de comercio electrónico están apostando fuerte a esta transformación. Por ejemplo, OpenAI firmó acuerdos con marketplaces como Etsy y Shopify para permitir la venta a través de su chatbot, y Google está desarrollando funciones que permiten a sus sistemas de IA consultar inventarios, seguir precios y concretar compras por cuenta del usuario.

Sin embargo, no todos los retailers están abiertos a estos cambios. Gigantes como Amazon han bloqueado la recolección de datos por parte de agentes externos e incluso han iniciado acciones legales contra algunos de ellos, argumentando que no representan interacciones humanas genuinas y generan problemas de precisión en información de precios y entrega.

Al mismo tiempo, marcas y cadenas están desarrollando sus propios asistentes con IA, que integran datos internos para ofrecer experiencias más personalizadas. Esto refleja el desafío tecnológico y estratégico de integrar agentes externos con sistemas privados de comercio electrónico. Mientras la IA reorganiza las compras online, también podría influir en el rol de las tiendas físicas, que aún conservan valor por la interacción humana y la posibilidad de probar productos antes de adquirirlos, una preferencia que sigue vigente en muchos consumidores.