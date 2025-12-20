Boxeo, show y streaming: qué hay detrás del exitoso negocio del Párense de Manos 3

La edición 2025 promete nuclear a deportistas profesionales, streamers de fitness, periodistas y personajes mediáticos alrededor de una exhibición de boxeo amateur.

La nueva edición del Párense de Manos tiene lugar en el Estadio Tomás Ducó de Huracán.

El universo del streaming argentino se apropió de las ceremonias de encuentro en vivo con sus seguidores. El cierre del año ratificó una tendencia que venía en alza y los nuevos protagonistas de la comunicación digital l lenaron las grillas de teatro y estadios de fútbol en diciembre. Sin embargo, existe un evento que en la Argentina encabeza las expectativas de convocatoria: Párense de Manos 3, la velada de boxeo organizada por el programa Paren la Mano.

Encabezada por los streamers y periodistas Lucas Rodriguez, Roberto Galati, Alfredo Montes, Germán Beder y Joaquín Cavanna, la exhibición promete un sold out en el Estadio Tomás Ducó del club Huracán , con capacidad de 50.000 espectadores con entradas que van desde los $25.000 (campo general) hasta el sector vip de $151.200 , con alternativas medias en platea de entre $72.800 y $100.800. En simultáneo, se vendieron los derechos de transmisión a Telefé (que exhibirá una cobertura acotada, de 17 a 19 horas) y la plataforma australiana Kick , con acuerdos específicos de monetización por visualizaciones. El nivel de audiencia buscará volver a ser récord nacional, luego de la edición 2024 que contó con un estadio José Amalfitani completo y un pico superior a los 670.000 espectadores a la 1 de la madrugada.

La velada que programó once peleas de boxeo entre deportistas profesionales, streamers de fitness, periodistas y personajes mediáticos , tendrá también cinco shows musicales de cumbia, hip hop y rock, nucleando a la primera plana de la cultura juvenil nacional. Es por eso que se vuelve una ventana atractiva para las marcas: entre los 19 patrocinantes principales hay acompañamiento de gestiones estatales, plataformas internacionales, cadenas de gastronomía, farmaceúticas, bebidas con y sin alcohol, financieras, multinacionales de estética y compañías del rubro automotriz.

La noche en el Ducó promete llevar la nueva edición a un nivel superior. Incluso, uno de los combates estelares estará protagonizado por el excampeón mundial, Sergio “Maravilla” Martínez, que enfrentará a Laureano "Pepi" Staropoli.

¡Horarios confirmados! Este Sábado 20 de Diciembre es Parense de Manos III, y ya les dejamos los horarios oficiales para no perderse ni un segundo de la acción La apertura de puertas en el Palacio Ducó es a las 16:00hs, les recomendamos llegar temprano y buscar su puerta… pic.twitter.com/n68o0F5Xv4

El excampeón mundial, que en la edición anterior venció con claridad a Pablo Migliore , volverá a subirse al ring a los 50 años para medirse con un expeleador de UFC de 32 , con experiencia internacional y un recorrido destacado en las artes marciales mixtas.

El combate principal de la noche estará en los guantes de Gero Arias y Tomás Mazza. El primero se convirtió en un fenómeno viral tras completar el desafío de realizar dominadas todos los días durante un año, mientras que Mazza ya tiene experiencia dentro del ring y viene de un año con fuerte presencia en el mundo del streaming.

En la misma línea de rivalidades mediáticas, también se destaca el cruce entre Flor Vigna y Mica Viciconte, que arrastran antecedentes desde su paso por el programa Combate.

La jornada tendrá también un momento de puro homenaje y simbolismo. Es que, Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de las leyendas del boxeo argentino Carlos Monzón y Ringo Bonavena, se subirán al ring para una pelea cargada de historia bajo la atenta mirada de Oscar Natalio, quien cuenta con una escultura ubicada en la platea Miravé.

El combate, programado para abrir la serie de peleas a las 18, reactualiza una rivalidad histórica que tuvo su punto más recordado en diciembre de 1974, cuando ambos íconos del boxeo argentino protagonizaron un fuerte cruce en el Gran Hotel Ciudad de México.

La cartelera de Párense de Manos 3 incluye, además, los cruces entre Mariano Pérez y Manu Jove, Dairi y Espe, Gabino Silva y Willy Banks, Coty Romero y Carito Muller, Mernuel y Cosmic Kid, Grego Rosello y Goncho Banzas, Perxitaa y Cocker, además del ya mencionado Pepi-Staropoli frente a Maravilla Martínez.