De cuánto es la fortuna de Lando Norris, el posible próximo campeón de Fórmula 1 en 2025

El piloto británico de la escudería inglesa tienen chances de ganar el título en Abu Dhabi, lo que aumentaría su patrimonio unos millones más.

La fortuna de Lando Norris, el posible campeón de Fórmula 1 2025.

El piloto británico Lando Norris es uno de los principales candidatos a consagrarse campeón de la Fórmula 1, en la temporada 2025. Una eventual consagración representaría el primer título mundial para el joven piloto de McLaren y consolidaría su posición como una de las figuras más destacadas del automovilismo actual.

Su trayectoria en la Fórmula 1 demostró una evolución constante, con podios regulares y un estilo de conducción que le valió el reconocimiento de especialistas y aficionados. Además de su éxito en las pistas, desarrolló proyectos personales, como la marca de e-sports Quadrant y la escuela de karting LN Racing Kart.

Lando Norris.webp La carrera de Lando Norris El inicio de Norris en el automovilismo se remonta a sus 7 años, cuando compitió en karting y ganó el Campeonato Europeo CIK-FIA KF en 2014, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia en esa categoría. Su progresión fue rápida: triunfó en el Campeonato de Fórmula MSA en 2015, en la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 en 2016 y en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA en 2017.

En 2019, debutó en la Fórmula 1 con McLaren, donde logró resultados destacados, incluyendo su primera victoria en Silverstone en 2025. Este triunfo marcó un punto de inflexión en su carrera y lo posicionó como un fuerte aspirante al título mundial. Su contrato con McLaren, firmado en 2022 por 100 millones de dólares, le garantiza un salario base de varios millones, sin contar bonificaciones por victorias o desempeño excepcional.

LAndo Norris McLaren P1 Fórmula 1 El patrimonio de Lando Norris Según el medio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Lando Norris alcanza los 70 millones de dólares. Esta cifra incluye sus ingresos por salarios, bonificaciones, patrocinios y sus emprendimientos fuera de las pistas, como Quadrant y LN Racing Kart.

Norris tiene una colección de autos que incluye deportivos modernos como varios McLaren, entre ellos un 765LT Spider, un P1, un Senna y un 720S. Además de un Lamborghini Aventador, así como clásicos y de lujo como un Ferrari F40, un Lamborghini Miura y un Porsche Carrera GT. También posee otros modelos como un Land Rover Defender 90 y un Fiat 500 Jolly. Su salario anual de 25 millones de dólares lo coloca entre los pilotos mejor remunerados de la categoría. Antes de su contrato actual, acumuló aproximadamente 18 millones de dólares durante sus primeros años en la Fórmula 1 y en las categorías inferiores. En caso de consagrarse campeón en Abu Dhabi, Norris podría recibir un bono adicional por parte de McLaren, aunque la Fórmula 1 no otorga un premio fijo por ganar el campeonato.