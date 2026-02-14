Los futbolistas que jugaron en la Selección Argentina, pero no nacieron en el país + Seguir en









Oriundos de otras tierras, eso no les importó mucho y, por distintos motivos, decidieron representar a la Albiceleste.

Garnacho es uno de los muchos jugadores de la Albiceleste que nacieron en otras tierras. Hector Vivas/Getty Images

El fútbol tiene como uno de los máximos objetivos para sus protagonistas el hecho de integrar la selección nacional del país en el que nacieron. Pero por distintos motivos, los jugadores no siempre optan por las tierras donde dieron sus primeros pasos o fueron concebidos: también eligen nacionalizarse por varias razones.

Ya sea por un arraigo heredado por su familia o cuestiones muy vinculadas a la competitividad deportiva, terminan eligiendo una nación distinta para representar en duelos oficiales. Argentina cuenta con varios casos, muchos muy recientes y que incluso podrían ser claves en el Mundial 2026.

Nico Paz Rich Storry/Getty Images Paz es hijo de un exfutbolista, nació en España pero eligió la Albiceleste. Rich Storry/Getty Images La lista de los jugadores de la Selección que no nacieron en Argentina Hay casos muy recientes en el fútbol argentino, como son los nombres de Nicolás Paz y Alejandro Garnacho, quienes nacieron en España, o Giuliano Simeone, quien es italiano por patria pero elige a la Albiceleste por herencia, ya que su padre y su hermano jugaron en la misma.

Pero antes de estos tres chicos que debutaron de la mano de Lionel Scaloni con Argentina, mucho más atrás hay una infinidad de casos. El más cercano a ellos es Gonzalo Higuaín, nacido en Francia porque allí jugaba su padre en ese entonces, pero también tan argento como todos en el país que él siente como su verdadera casa. Así es la lista de todos los que jugaron con los 3 veces campeones del mundo pese a nacer en otras tierras:

Héctor Henman (Nacido en Sudáfrica)

Colin Campbell (Nacido en Escocia)

Robert Lionel Peel Yates (Nacido en Inglaterra)

Robert Sidney Buck (Nacido en Gran Bretaña)

Horacio Vignoles (Nacido en Uruguay)

Pedro Gallardo (Nacido en España)

Marius Hiller (Nacido en Alemania)

Miguel Ginevra (Nacido en Italia)

Mario Busso (Nacido en Italia)

Carlos Nóbiles (Nacido en Italia)

Cándido Hugo Mc Coubrey (Nacido en Gran Bretaña)

Renato Cesarini (Nacido en Italia)

Pedro Arico Suárez (Nacido en España)

Constantino Urbieta Sosa (Nacido en Paraguay)

Aarón Wergifker (Nacido en Brasil)

Manuel Alberto De Sáa (Nacido en España)

Vladimiro Tarnawsky (Nacido en Ucrania)

Heriberto Correa Chaparro (Nacido en Paraguay)

Gonzalo Higuaín (Nacido en Francia)

Alejandro Garnacho (Nacido en España)

Nicolás Paz (Nacido en España)

Giuliano Simeone (Nacido en Italia) Higuaín Claudio Villa/Getty Images El Pipita recibió el llamado de Francia, pero siempre soñó con vestir la camiseta de Argentina. Claudio Villa/Getty Images El fixture de la Selección Argentina para el Mundial 2026 Nico Paz, Alejandro Garnacho y Giuliano Simeone tienen el sueño aún de integrar la lista de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo que se disputará en unos meses en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste integrará el Grupo J y buscará repetir la corona que logró en Qatar 2022. Estos serán sus duelos en la fase de grupos:

vs Argelia en Kansas City - Martes 16/6 a las 22:00 horas.

vs Austria en Dallas - Lunes 22/6 a las 14:00 horas.

vs Jordania en Dallas - Lunes 27 de junio a las 23:00 horas.

