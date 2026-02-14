SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de febrero 2026 - 20:51

Huelga de hambre en Venezuela por demoras en la amnistía y reclamo directo a Delcy Rodríguez por Nahuel Gallo

La medida fue adoptada por familiares de detenidos tras una nueva postergación parlamentaria que frenó el proceso de liberaciones prometido por el oficialismo.

Familiares se recostaron frente a un centro de detención en Caracas mientras se renueva la presión por el caso del gendarme argentino.

Reuters

La protesta se instaló en la Zona 7, donde desde hace más de un mes acampan familiares de presos. Diez mujeres, con barbijos y carteles con sus nombres escritos a mano, se recostaron en fila como forma de visibilizar el reclamo y exigir que se cumplan los compromisos oficiales.

Informate más

En la madrugada fueron liberados 17 detenidos, pero los manifestantes sostienen que las excarcelaciones son insuficientes y que no se respetaron los plazos que habían sido anunciados semanas atrás. A comienzos de febrero, el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, había afirmado que “todos los presos políticos” serían liberados en el transcurso de la semana pasada.

Desde el 8 de enero, cuando Delcy Rodríguez quedó a cargo del Ejecutivo tras la salida de Nicolás Maduro del país, el gobierno informó la liberación condicional de más de 400 personas. Sin embargo, según datos de la ONG Foro Penal, aún permanecen más de 600 detenidos por motivos políticos.

La ley que debería formalizar el proceso fue aplazada en dos oportunidades. El último diferimiento respondió a desacuerdos internos sobre el alcance temporal de la norma: si abarcará todo el período del chavismo o solo un tramo determinado. La próxima sesión está prevista para el 19 de febrero.

El pedido por Nahuel Gallo

En paralelo, el reclamo por el gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a escalar. Su esposa, María Alexandra Gómez, utilizó la red social X para exigir su liberación y dirigió su mensaje directamente a Delcy Rodríguez.

Gallo fue detenido hace dos años cuando ingresó a Venezuela para visitar a su familia durante las fiestas de fin de año. Según su entorno, permanece recluido en el penal de El Rodeo I y su situación es denunciada como desaparición forzada. Desde Buenos Aires, donde reside junto a su hijo, Gómez reiteró el pedido de liberación inmediata.

Mientras tanto, los familiares que iniciaron la huelga de hambre advirtieron que no levantarán la medida hasta que se concrete la liberación total prometida. “Lo que pedimos es que se cumpla lo anunciado”, señalaron.

