De cuánto es la fortuna de Tiger Woods, el polémico mejor golfista de la historia

Es considerado por la mayoría como el mejor golfista de todos los tiempos, pero no esquivó los escándalos.

Tiger Woods es considerado por muchos como el mejor golfista de todos los tiempos , una figura que revolucionó este deporte con su talento y dominio durante décadas. Su impacto trascendió lo deportivo y lo convirtió en una celebridad global, admirada tanto por fanáticos como por especialistas y con una fortuna de millones de dólares .

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A lo largo de su carrera, Woods no solo acumuló títulos y récords, sino que también logró posicionarse como uno de los atletas más influyentes y mejores pagos del mundo. Su presencia en torneos elevó el interés por el golf a niveles históricos y atrajo nuevas audiencias.

Tiger Woods nació en 1975 en California y desde muy chico mostró un talento extraordinario para el golf, impulsado por su padre, quien fue clave en su formación y desarrollo dentro del deporte. Desde pequeño ya aparecía en programas de televisión mostrando sus habilidades.

Su legado quedará para siempre en la historia del golf mundial.

Desde temprana edad participó en torneos juveniles, donde rápidamente comenzó a destacarse por encima de sus pares . Su habilidad y disciplina lo convirtieron en una promesa del golf estadounidense y en una figura a seguir dentro del ámbito amateur.

Durante su etapa universitaria en Stanford, continuó perfeccionando su juego y ganó importantes campeonatos amateurs, lo que lo posicionó como una futura estrella del circuito profesional . Su desempeño generó expectativas muy altas en torno a su carrera.

Su paso al profesionalismo en 1996 marcó el inicio de una carrera meteórica que lo llevaría rápidamente a lo más alto del ranking mundial. En poco tiempo, comenzó a competir y ganar frente a los mejores jugadores del mundo.

Tiger Woods Desde un principio se destacó enormemente en el circuito. Imagen: Getty Images

Una carrera exitosa: como se convirtió en el mejor golfista de la historia

El gran salto de Woods llegó en 1997, cuando ganó el Masters de Augusta con una diferencia récord, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia del torneo. Ese triunfo lo catapultó definitivamente a la fama internacional.

A partir de ese momento, dominó el circuito durante años, acumulando títulos de Grand Slam y manteniéndose como número uno del mundo por largos períodos. Su consistencia y mentalidad competitiva fueron claves en su éxito sostenido.

Con el paso del tiempo, sus logros lo consolidaron como el mejor golfista de la historia, no solo por la cantidad de títulos obtenidos, sino también por el impacto que generó en la popularidad global del deporte y en nuevas generaciones.

Las polémicas más duras de Tiger Woods

A pesar de su éxito, la carrera de Tiger Woods también estuvo marcada por diversas polémicas que afectaron su imagen pública y su rendimiento deportivo en determinados momentos. Estos episodios generaron un fuerte impacto mediático.

Uno de los casos más recordados fue el escándalo personal que estalló en 2009, cuando salieron a la luz múltiples infidelidades. Esto derivó en la ruptura de su matrimonio y la pérdida de importantes contratos publicitarios con grandes marcas.

Además, enfrentó problemas físicos recurrentes y situaciones legales, incluyendo un arresto por conducir bajo la influencia de medicamentos. Estos hechos generaron preocupación sobre su estado personal y profesional durante varios años.

Tiger Woods Más allá de su talento y sus trofeos, no estuvo exento de polémicas ni esquivo escándalos mediáticos. Imagen: AP

Fortuna de millones: el patrimonio de Tiger Woods

Según estimaciones recientes, la fortuna de Tiger Woods en 2026 ronda los 800 millones de dólares, producto de sus ganancias deportivas y acuerdos comerciales a lo largo de su carrera. Esta cifra lo mantiene entre los atletas más ricos del mundo.

Gran parte de sus ingresos provino de patrocinios con grandes marcas, premios en torneos y negocios personales. A esto se suman inversiones y emprendimientos que le permitieron sostener y ampliar su patrimonio con el paso del tiempo.