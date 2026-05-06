Le dijo "no" a Nike y perdió 5.000 millones de dólares: la decisión que todavía persigue a Magic Johnson

La figura de la NBA y Los Ángeles Lakers dejó pasar una oportunidad única con la marca deportiva, que años después explotó con la llegada de Michael Jordan.

Si bien Magic Johnson hizo millones dentro de las canchas , que después multiplicó en el mundo de los negocios una vez que se retiró, aún se lamenta la peor decisión que tomó durante toda su carrera. En sus inicios, tuvo la oportunidad de ser hoy uno de los hombres más ricos de Estados Unidos.

El exbase aún recuerda con enojo cómo dejó pasar la chance de tener una fortuna multimillonaria , gracias a un acuerdo con Nike , que en ese entonces no lo convenció. Al optar por otra marca, dejó pasar la oportunidad de ser él quien hiciera gigante a la firma deportiva, que años más tarde explotaría de la mano de Michael Jordan .

Earvin “Magic” Johnson nació el 14 de agosto de 1959 en Lansing, Michigan. Su padre, Earvin Johnson Sr., trabajaba en una línea de montaje de General Motors, y su madre, Christine, era conserje escolar. El apodo que lo acompañó toda la vida apareció durante su etapa en la preparatoria Everett , después de un partido en el que registró 36 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias.

Su paso previo a la NBA fue en la Universidad Estatal de Michigan, donde decidió jugar para quedarse cerca de su casa. En 1979 llevó a Michigan State al título de la NCAA frente a Indiana State, que tenía como figura a Larry Bird. Ese partido quedó entre los más vistos en la historia del básquet universitario, Johnson fue elegido MVP de la Final Four y nació la rivalidad que marcaría a la liga años más tarde.

Al poco tiempo, Los Angeles Lakers lo seleccionaron con el primer pick del Draft. Su llegada tuvo impacto inmediato: en la temporada de novato ganó el campeonato de la NBA y fue elegido MVP de las Finales. El sexto partido de esa serie ante Philadelphia 76ers quedó como uno de los más importantes de su carrera, porque jugó como pivote por la lesión de Kareem Abdul-Jabbar y terminó con 42 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias.

Con los Lakers ganó cinco títulos de la NBA, en 1980, 1982, 1985, 1987 y 1988. Además, fue tres veces MVP de la temporada regular, en 1987, 1989 y 1990, y tres veces MVP de las Finales, en 1980, 1982 y 1987. Su carrera también incluyó 12 convocatorias al All-Star Game y 905 partidos de temporada regular.

Embed - Magic Johnson's Top 10 Assists

Los números finales permiten dimensionar su lugar en la liga: Magic terminó con 17.707 puntos, 6.559 rebotes y 10.141 asistencias. Sus promedios fueron de 19,5 puntos, 7,2 rebotes y 11,2 asistencias por partido, el registro más alto de asistencias por encuentro en la historia de la NBA.

En playoffs también dejó marcas increíbles. Comparte el récord de 24 asistencias en un partido de postemporada, tiene el registro de 21 asistencias en un partido de Finales y acumuló 2.346 asistencias en partidos de eliminación. Además, llegó a promediar al menos 12 asistencias en seis series distintas de Finales de la NBA.

En noviembre de 1991 anunció públicamente que tenía VIH y se retiró de la liga. Más tarde, tuvo un breve paso como entrenador de los Lakers en la temporada 1993-94, con un balance de 5 victorias y 11 derrotas. En la campaña 1995-96 volvió como jugador, disputó 32 partidos y se retiró definitivamente después de la eliminación ante Houston Rockets, en la primera ronda de playoffs.

Magic Johnson NBA Magic también consiguió la medalla dorada con Estados Unidos en los JJOO de Barcelona 1992. NBA

La decisión que lo hizo perder millones: por qué rechazó a Nike

La oferta de Nike llegó en 1979, cuando Magic Johnson venía de ganar el campeonato universitario con Michigan y estaba por comenzar su carrera profesional. Converse, Adidas y Nike buscaron firmarlo, pero el jugador eligió a la marca de la estrella, porque ofrecía más dinero en efectivo y ya tenía un lugar privilegiado entre las figuras de la NBA.

Phil Knight, fundador de Nike, contó que no podía igualar el pago inmediato de sus competidores, aunque sí le propuso una alternativa con acciones. Para el exbase, ese tipo de acuerdo no resultaba claro. Venía de una familia sin experiencia en inversiones, no sabía cómo funcionaban esos papeles y no tenía cerca a alguien que pudiera explicarle su posible valor.

El contexto era muy distinto al actual. La marca de la pipa no cotizaba en bolsa en 1979 y recién salió al mercado en diciembre de 1980. La futura estrella de los Lakers tenía sobre la mesa un contrato fácil de medir, con 500 mil dólares asegurados, frente a una apuesta atada al crecimiento futuro de una empresa que todavía no se había transformado en gigante dentro del deporte.

Décadas más tarde, Magic dijo que aquellas acciones podrían valer cerca de 5 mil millones de dólares. El cálculo nunca fue confirmado por Nike ni por su fundador, y distintas reconstrucciones pusieron el número en duda. Una de las versiones plantea que el paquete ofrecido habría sido de 100.000 acciones.

Si se toman las divisiones posteriores de esos papeles, las mismas podrían equivaler a 12.8 millones de acciones al día de hoy. Con un precio cercano a los 100 dólares por acción, el valor rondaría los 1.3 mil millones de dólares sin contar la reinversión de dividendos. El contraste más fuerte apareció en 1984, cuando Michael Jordan firmó con la marca de la pipa y quedó asociado a una línea de zapatillas que cambió el negocio deportivo.

Magic Jhonson @MagicJohnson Magic se muestra muy seguido en el estadio de Los Ángeles Dodgers, equipo de la MLB del cual es uno de los dueños. Cuenta de X: @MagicJohnson

Su propio camino a los millones como inversionista de franquicias

Magic Johnson ganó algo más de 18 millones de dólares en salarios durante su carrera como jugador, además de ingresos por patrocinios. La mayor parte de su riqueza llegó después del retiro, cuando empezó a comprar participaciones, vender activos y asociarse en negocios vinculados al deporte, el entretenimiento, el consumo, los seguros y los bienes raíces.

Uno de sus primeros movimientos fuertes llegó en 1994, cuando compró el 5% de Los Angeles Lakers por 10 millones de dólares. Jerry Buss, dueño de la franquicia, fue una figura importante en ese acercamiento al mundo empresarial. En 2010, el exjugador vendió esa parte del equipo al empresario Patrick Soon-Shiong por una cifra informada entre 50 y 60 millones.

Magic Johnson Enterprises se convirtió en la base de sus negocios. La compañía desarrolló inversiones en cines, marketing promocional, entretenimiento y proyectos inmobiliarios. También impulsó Magic Johnson Theaters, una cadena de salas pensada para zonas urbanas donde había menos presencia de grandes empresas de entretenimiento.

El acuerdo con Starbucks fue otro paso clave fuera del básquet. Johnson se asoció con Howard Schultz para abrir locales en barrios urbanos y adaptar parte de la expansión de la cadena a consumidores que no estaban en el centro habitual de la marca. En 2010 vendió su participación en esos cafés por 75 millones de dólares.

Al béisbol llegó en 2012, cuando se sumó al grupo comprador de Los Angeles Dodgers. La franquicia fue adquirida por 2 mil millones de dólares y le abrió un lugar dentro de una de las organizaciones más reconocidas de las Grandes Ligas. Más adelante también entró en Los Angeles Sparks, de la WNBA, y en Los Angeles FC, de la MLS.

En 2015 amplió su actividad hacia los servicios financieros con la compra de una participación mayoritaria en EquiTrust Life Insurance Company. La aseguradora administra 14.5 mil millones de dólares en rentas vitalicias, seguros de vida y otros productos.

La NFL llegó a su lista de inversiones en 2023, con los Washington Commanders. Johnson formó parte del grupo liderado por Josh Harris, que cerró la compra por 6 mil millones de dólares y sumó fútbol americano a un recorrido que ya incluía básquet, béisbol, fútbol y WNBA. También aparece como inversor en aXiomatic eSports, la empresa propietaria de Team Liquid.

Magic Jhonson WC El ídolo de los Lakers ha incursionado en distintas disciplinas, siendo su última participación en la NFL con los Washington Commanders. Cuenta de X: @MagicJohnson

El patrimonio actual de Magic Johnson

El patrimonio actual de Magic Johnson está estimado en 1.6 mil millones de dólares. La diferencia con los poco más de 18 millones que ganó como jugador muestra que su fortuna se hizo fuera de las canchas, con negocios bien aprovechados después del traspié ocurrido con Nike y la explosión post Michael Jordan.

El exbase también acumuló propiedades de lujo. Junto a su esposa, Cookie Johnson, posee una casa en Beverly Hills, dentro de Beverly Park, una urbanización privada conocida por sus mansiones. Además, tiene una casa de playa de estilo toscano en Dana Point, en el condado de Orange, California.

Otra propiedad asociada a su historia como jugador fue su mansión en Bel-Air, donde vivió entre 1981 y 1990. La compró por 600 mil dólares después de ganar su primer campeonato de la NBA y luego la vendió por 2 millones. Esa misma casa salió al mercado en 2022 por 14.5 millones de dólares y en 2023 bajó a 11.5 millones.

Después de anunciar su diagnóstico de VIH en 1991, creó la Fundación Magic Johnson para trabajar en prevención, concientización y apoyo frente al virus. Esa actividad quedó integrada a su figura pública, la cual siempre fue de un perfil no muy alto tras conocerse su estado de salud, aunque con el tiempo ha logrado mostrarse más ante las cámaras.