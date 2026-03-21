De cuánto es la fortuna de Kimbal Musk, el hermano cocinero de Elon Musk

Si bien no se compara con el patrimonio de su hermano, supo construir un imperio de cientos de millones gracias a su ayuda.

El hermano de Elon, quien también ostenta una fortuna de millones.

La familia Musk se convirtió en una de las más influyentes del mundo gracias al impacto global de Elon Musk, líder de empresas como Tesla y SpaceX. Sin embargo, su hermano menor también logró construir un camino de cientos de millones , aunque con un perfil mucho más ligado a la gastronomía y los negocios sustentables.

En ese contexto, Kimbal Musk forma parte de ese círculo privilegiado que combina innovación, inversiones y visión empresarial. Si bien gran parte de su impulso inicial estuvo vinculado al entorno familiar y a los primeros emprendimientos tecnológicos que compartió con su hermano, con el tiempo desarrolló su propia carrera.

Hoy, Kimbal Musk cuenta con una fortuna millonaria en dólares, producto de sus participaciones en empresas, inversiones estratégicas y su rol dentro de algunas de las compañías más importantes del mundo.

Kimbal Musk es un empresario, chef y emprendedor nacido en Sudáfrica que comenzó su carrera en el mundo tecnológico. En los años 90 fue cofundador de Zip2 junto a su hermano Elon , una compañía de software que terminó siendo vendida por millones de dólares, marcando el primer gran salto económico en su vida.

Tras ese éxito inicial, también p articipó en los inicios de X.com , la empresa que luego evolucionaría en PayPal. Estas primeras experiencias en el sector tecnológico le permitieron acumular capital e insertarse en el ecosistema de startups, lo que resultó clave para su crecimiento financiero.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió cambiar de rumbo y enfocarse en su verdadera pasión: la gastronomía. Se formó como chef y fundó The Kitchen Restaurant Group, una cadena de restaurantes con un enfoque en la comida sustentable y de origen local, que se convirtió en uno de sus principales negocios.

Además, impulsó proyectos vinculados a la alimentación saludable y la agricultura urbana, como iniciativas educativas y emprendimientos de producción de alimentos. Esta diversificación le permitió consolidar una carrera independiente, más allá del universo tecnológico en el que se hizo conocido.

Kimbal Musk Con un perfil más bajo, y sin la exorbitante fortuna de su hermano, Kimbal también construyó un patrimonio de millones de dólares. Imagen: REUTERS/Mike Blake

Las acciones que posee de Tesla

Una parte fundamental de la fortuna de Kimbal Musk está vinculada a su participación en Tesla, donde se desempeña como miembro del directorio. Su rol dentro de la compañía le permitió acceder a un importante paquete accionario.

En los últimos años, llegó a poseer más de 1,4 millones de acciones de Tesla, lo que representa cientos de millones de dólares en valor de mercado. Incluso, tras algunas ventas parciales, continúa manteniendo una participación significativa dentro de la empresa.

Fortuna de millones: el patrimonio de Kimbal Musk

De acuerdo con sitios especializados en finanzas y fortunas de celebridades, según estimaciones recientes, la fortuna de Kimbal Musk en 2026 se ubica en torno a los 700 millones de dólares, aunque puede variar según el valor de sus acciones y activos.

Gran parte de ese patrimonio está directamente ligado a sus participaciones en Tesla, además de sus negocios gastronómicos y otras inversiones. Así, aunque lejos de las cifras astronómicas de su hermano, Kimbal logró posicionarse como un millonario destacado con un perfil propio dentro del mundo empresarial.