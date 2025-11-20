Con la secuela de "El diablo viste a la moda" confirmada, ¿De cuánto es la fortuna de Meryl Streep? + Seguir en









La actriz cuenta con décadas de éxitos y una trayectoria que la ubica entre las intérpretes con mayores ingresos dentro de la industria.

La aclamada actriz acumula una inmensa fortuna gracias a su excelente carrera. Gentileza - Cinemablend

La noticia de una nueva entrega de El diablo viste a la moda volvió a poner a Meryl Streep en el foco de las redes. Su carrera llena de papeles memorables y una cantidad récord de nominaciones, siempre despertó interés, pero también es impactante la cantidad de plata que acumuló después de casi medio siglo frente a las cámaras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A los 75 años, Streep no dejó de participar en grandes proyectos de Hollywood y mantiene su estatus. A diferencia de muchos actores, sus ingresos no provienen de negocios paralelos, sino del valor que genera su trabajo y de inversiones estratégicas a lo largo de los años.

Meryl Streep.jpg Carrera de Meryl Streep Streep lleva más de cuatro décadas y media en la industria, con más de 50 películas y un historial que suma 21 nominaciones al Óscar, algo que pocas figuras alcanzaron. Para fines de los años setenta cobró 35.000 dólares por "El cazador" y 85.000 dólares por "Kramer vs. Kramer", dos títulos que la llevaron a la fama mundial.

Durante los años ochenta llegó a negociar cifras de 4 millones de dólares por proyecto, un monto que era muy caro para ese momento. A día de hoy, su tarifa ronda los 20 millones de dólares por película, gracias al peso de su nombre y su talento.

Además, su participación en el éxito mundial de "Mamma Mia!", que recaudó más de 600 millones de dólares, le aseguró ganancias extra de la recaudación. Lo mismo le pasó con "El diablo viste a la moda", donde no sólo cobró una tarifa bien alta, sino que también recibió un gran porcentaje de la recaudación final.

Patrimonio de Meryl Streep El patrimonio estimado de Streep actualmente es de 100 millones de dólares. Además, sus ingresos anuales durante los períodos de mayor actividad fueron de 25 millones de dólares. Buena parte de su patrimonio viene de los salarios que ganó por sus películas, aproximadamente unos 65 millones de dólares y del rendimiento de propiedades que compró en distintos momentos. Con este patrimonio se la considera una de las intérpretes con mayor fortuna dentro del rubro, superando a colegas como Glenn Close y compartiendo rango con Helen Mirren. ¿Cuándo se estrena "El diablo viste a la moda 2"? Según la información que compartió Disney, "El diablo viste a la moda 2" se va a estrenar el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos, pero todavía no se sabe la fecha en Argentina. Para esta secuela, que saldrá a la luz 20 años después de la película original, se va a mezclar el mundo de la moda con las redes sociales y los influencers.