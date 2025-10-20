De ganar millones inesperadamente a quedarse con seis bolsas de gomitas: la historia de Anouar







Gracias a su suerte casi se convierte en millonario. Lamentablemente, su honestidad no fue recompensada como esperaba.

Su honestidad lo llevó a devolver una fortuna, pero la respuesta no fue la esperada. Freepik

¿Quién no soñó alguna vez con ir caminando por la calle y encontrarse unos millones ahí tirados? Esto le sucedió al alemán Anouar G., mientras volvía de visitar a su madre en la ciudad de Frankfurt. Lo increíble, es que no se trató simplemente de un billete o varios de 100 euros, sino de un cheque con una suma inesperada.

Después de visitar a su madre en Frankfurt, debía volver a su ciudad en tren, pero en el camino a la estación, se encontró con un papel en el aire y lo agarró. Sin mayores expectativas, lo leyó detenidamente y se trataba de un cheque con una suma de nada menos que 4,631.538.80 euros.

Haribo La empresa alemana de golosinas que no fue muy generosa en su agradecimiento. Créditos: marketingdirecto.com El descuido de Haribo que hizo millonario a Anouar por un instante Este cheque había sido emitido por la cadena de supermercados alemana Rewe, destinados a la marca de golosinas líder del país, Haribo. El papel estaba firmado por el DZ Bank. No obstante, a pesar de tener en sus manos esa tentadora suma de dinero, el hombre decidió devolverlo.

Según relató a la prensa, no lo pensó dos veces y llamó inmediatamente a la empresa. Al poco tiempo, recibió la llamada del abogado de Haribo, pidiendo que envíe una foto del cheque para comprobar su veracidad, y así lo hizo. De esta manera, realizó la devolución, y la empresa le agradeció enormemente, de palabra.

La barata respuesta de la empresa Unos días después de la devolución, el hombre encontró en su correo un paquete con un mensaje de agradecimiento de parte de la empresa. Cuando lo abrió, se encontró con 6 bolsas de ositos de goma. "Me pareció un poco tacaño" le comentó a la prensa.

Haribo se defendió diciendo que ese es el regalo estándar de ellos, y que el cheque era cruzado, por lo que no se podía cobrar en la ventanilla de un banco, de esta manera, nadie más que la empresa podía hacerlo.

