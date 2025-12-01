De piloto de Rally a liderar un gigante de la moda de miles de millones: quién es Lorenzo Bertelli

Es el heredero de uno de los imperios más conocidos del mundo, pero antes de dedicarse al mismo buscó cumplir su propio sueño.

Hay muchos casos de herederos que por legado recibirán miles de millones de dólares, pero que aprovechan la fortuna de sus padres para poder cumplir sus sueños, lejos del mundo de los negocios. Si bien no son muchos los que apuestan por actividades algo riesgosas, si existen.

Lorenzo Bertelli podría dedicarse a la compañía familiar, la cual hasta se podría decir que no requiere grandes cambios o innovaciones para seguir generando tantas ganancias. Pero el italiano es un piloto de Rally que buscó la gloria deportiva antes que un puesto de CEO en la industria de la moda.

Nacido en 1988, es hijo de Miuccia Prada y Patrizio Bertelli , los responsables de llevar adelante uno de los imperios más importantes del mundo de la moda como lo es Prada . Rodeado de lujos y excentricidades desde joven, su verdadera pasión estuvo en los deportes de motor.

Debutó profesionalmente en la temporada 2011, en el Rally de Cerdeña disputado en su país de origen. Su mejor resultado lo obtuvo al ganar en el mismo circuito donde inició su carrera, en 2014 en la categoría WRC2, donde también logró podios en México, Gran Bretaña y Mónaco.

En la WRC no obtuvo buenos rendimientos y su participación bajó desde que en 2021 fue ascendido a director ejecutivo de Prada . Antes, había pasado por los puestos de director de Comunicación Digital, director de Marketing y director de Responsabilidad Social Corporativa.

En su gestión, está cerrando un acuerdo más que próspero para la compañía: la compra del 100% de Versace al Capri Holdings, que costaría cerca de 1.25 mil millones de euros.

Miles de millones: el patrimonio de sus padres

Miuccia Prada, legítima heredera del imperio de la moda, tiene un patrimonio neto de 7 mil millones de dólares según distintos medios especializados. Al igual que su hijo, también pospuso su futuro empresarial para dedicarse a su verdadera pasión: fue mimo profesional y ejerció en el mundo artístico durante cinco años antes de tomar las riendas de la empresa junto a su esposo.

El padre de Lorenzo, Patrizio Bertelli, es el antiguo CEO de Prada tras ceder su trono a su heredero y cuenta con un patrimonio de 5.2 mil millones de dólares. Era dueño de una fábrica en Arezzo que producía cinturones y bolsos de cuero, que fue adquirida por Prada.