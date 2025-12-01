Recuperó su puesto entre los tres hombres más ricos del mundo, gracias a una fuerte suba en sus acciones

Oracle tuvo una subida de millones en sus acciones, después de un periodo de mala racha. Esto coloca a su fundador entre los más ricos del mundo.

La compañía de Larry Ellison, Oracle, logró un repunte en sus acciones que lo volvió a posicionar entre los tres hombres más ricos del mundo y sumó unos millones en su patrimonio . La empresa ofrece un sistema de gestión de bases de datos, reconocido como uno de los más completos y confiables del mercado.

El servicio que ofrece Oracle está pensado para grandes empresas que manejan volúmenes pesados de información, ya que permite almacenar, organizar y proteger datos en un único lugar, con un buen sistema de seguridad y excelente rendimiento.

Larry Ellison es un empresario y magnate tecnológico estadounidense , conocido por ser el cofundador de Oracle Corporation , una de las compañías de software más importantes del mundo. Nacido en 1944 en Nueva York y criado en Chicago, construyó su fortuna a partir del desarrollo de bases de datos empresariales que revolucionaron la gestión de información en grandes organizaciones.

Durante décadas fue el CEO de Oracle y hoy continúa como presidente y director de tecnología . Con un patrimonio que lo ubica entre las personas más ricas del planeta, Ellison también es conocido por sus inversiones extravagantes como por ejemplo, la compra de la isla de Lanai en Hawái, su rol como filántropo y sus proyectos vinculados a innovación, infraestructura y conservación.

Ellison mantiene vínculos estrechos e informales con Donald Trump y el Partido Republicano. Es un histórico donante: organizó un una fondo de donación en su propia casa y hoy es visto como uno de los magnates tecnológicos con mayor acceso al entorno del presidente . Sin embargo, su relación no es oficial ni lineal: su influencia opera más en el terreno del poder económico y el lobby que en cargos formales, y hasta dentro de su propia familia conviven posturas políticas distintas.

La suba en las acciones de Oracle

Wall Street cerró con bajas luego de que circularan proyecciones negativas sobre el futuro de Oracle, pero la reacción terminó siendo la opuesta a la esperada: las acciones de la compañía subieron más de 4% y llevaron a la tecnológica nuevamente al centro de atención del mercado. El repunte fue especialmente llamativo porque la empresa venía de varias semanas de fuerte retroceso, arrastrando pérdidas desde finales de octubre.

En ese período, el papel de Oracle había caído desde los US$287 hasta apenas por encima de los US$185, alimentando dudas sobre su capacidad de competir en la carrera global por la inteligencia artificial. Sin embargo, el rebote del miércoles 26 de noviembre llevó sus acciones a rondar los US$205, impulsado por compras de oportunidad y por la lectura de que el mercado podría haber exagerado su pesimismo.

Según operadores, gran parte de la tendencia en baja previa había surgido por las dudas sobre el negocio de Oracle vinculado a la IA, particularmente por la falta de detalles sobre los contratos que la compañía afirma tener por un valor estimado de US$500.000 millones. No obstante, tanto Deutsche Bank como HSBC señalaron que estas preocupaciones estaban sobredimensionadas y que la empresa aún no recibe el reconocimiento proporcional a la magnitud de su estrategia de inteligencia artificial.

El contexto también jugó a favor. Mientras Alphabet retrocedía 1,4% y ponía fin a un rally marcado por el entusiasmo en torno a Gemini 3, Oracle aparecía como una alternativa sólida para los inversores que buscan exposición al ecosistema de IA sin pagar las valuaciones más altas del sector. El resultado fue un giro inesperado que revitalizó la percepción del mercado respecto al rol que la compañía puede ocupar en los próximos años.

El patrimonio de Larry Ellison

La suba de las acciones no solo benefició a la empresa, sino también a su fundador, Larry Ellison, quien volvió a posicionarse como la tercera persona más rica del mundo. Según Forbes, su patrimonio trepó hasta los US$256.400 millones tras un incremento de casi US$8.900 millones en un solo día, impulsado directamente por el salto en el precio del papel.

Ese crecimiento le permitió superar nuevamente a Sergey Brin, cofundador de Google, cuya fortuna cayó a unos US$242.400 millones debido a la baja en las acciones de Alphabet. Detrás de ambos quedó Jeff Bezos, con una riqueza estimada en US$242.000 millones. Los movimientos reflejan cómo la carrera por la Inteligencia Artificial reordena el ranking global de fortunas casi en tiempo real.

La compra de Lion Country Safari

Lion Country Safari es un antiguo parque de aventuras en Florida (abierto en 1967) que combina un recorrido estilo safari con una reserva de animales: leones, jirafas, rinocerontes, cebras, búfalos de agua, avestruces y otras especies conviven en un gran terreno que permite a los visitantes atravesarlo en auto o a pie. Durante 58 años funcionó bajo una familia fundadora y se convirtió en una atracción clásica de la zona de West Palm Beach / Palm Beach County.

Hace unos días se confirmó que una entidad vinculada a la Larry Ellison Foundation compró Lion Country Safari por unos US$30 millones. Según el comunicado oficial del parque, el traspaso marca el fin del período bajo la familia fundadora, pero aseguran que las “operaciones continuarán con normalidad” y que el compromiso con la conservación de la fauna y el bienestar animal se mantendrá.

No se trata solo de una inversión inmobiliaria o turística: Ellison ya había mostrado interés en proyectos de este carácter. Este año su fundación abrió un centro de conservación de vida silvestre de 197 acres en California, lo que sugiere que la adquisición forma parte de una apuesta a la protección animal y la conservación. Además, para él, sumar un parque como Lion Country Safari amplía su perfil público hacia iniciativas de preservación ambiental, turismo responsable y patrimonio natural.