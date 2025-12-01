Legislatura porteña: el jefe de Gabinete defendió la gestión de Jorge Macri y La Libertad Avanza reclamó por ley Bases porteña

Gabriel Sánchez Zinny enumeró, punto por punto, los avances del plan gubernamental en el transcurso del año. Destacó obra pública, operativos de seguridad, inversión en salud y programas educativos. La oposición planteó críticas y preguntas. Los libertarios reavivan tensión.

Luego del triunfo legislativo del PRO que le garantizó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, la aprobación del Presupuesto 2026 y el paquete de leyes impositivas , el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny , acudió a la Legislatura para brindar el último informe de gestión del año. Defendió el plan económico del oficialismo ante reclamos de la oposición, entre ellos La Libertad Avanza , desde donde tensaron la cuerda al exigir el tratamiento de la Ley Bases porteña y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El jefe de los ministros porteños se presentó esta mañana en el Palacio de la calle Perú, cumpliendo con artículo 34 de la Ley 6684, durante una sesión especial en la que abordó los pormenores del plan gubernamental implementado en el año que termina y las propuestas que el Ejecutivo proyecta para el período siguiente. Enfocado en los cinco ejes que cruzan a la gestión macrista, se refirió a las políticas en materia de movilidad, seguridad, salud y educación , además de las obras de infraestructura que están en desarrollo y las reformas aplicadas al interior del Estado.

El primer punto a tocar por Sánchez Zinny fue la agenda de control en el espacio público , definido como “una prioridad” para el mandatario porteño. "Hoy tenemos 27 mil agentes. En un año incorporamos 2.500 nuevos agentes, aumentamos el patrullaje, mejoramos el tiempo de respuesta y los controles”, destacó el funcionario y detalló que también se instalaron 1200 cámaras y ampliaron la red de puntos seguros para “garantizar un uso seguro del espacio público”. "Esto permitió bajar los robos 28.4% en 2025", dijo.

El jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sanchez Zinny, fue convocado por la Legislatura porteña para brindar su segundo informe de gestión.

A nivel infraestructura, afirmó que se incorporaron nuevas plazas para detenidos en comisarías y dio detalles del avance de las obras del complejo de Marcos Paz , que según dijo está en el orden del 82%. “Su puesta en funcionamiento está prevista para marzo del 2026 y permitirá cerrar el penal de Devoto”, afirmó. La semana pasada, la Legislatura porteña aprobó la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, que contribuirá en el ordenamiento y la administración de los detenidos por la justicia porteña. Su sanción se encuadra dentro del plan de transferencias de competencias desde Nación, un convenio que está próximo a firmarse y que, entre otros puntos, contempla el traspaso de presos desde Devoto a Marcos Paz , una vez que se finalicen las obras, que también permitiría aliviar la situación de sobrepoblación de las alcaidías y comisarías.

En cuanto al cuidado del espacio público, Sánchez Zinny destacó la puesta en valor de más de 1300 zonas verdes, entre ellos el Parque Uriburu, cerrado durante años, y la mejora en luminaria, plantación de árboles y podas. Aunque admitió que en términos de higiene urbana, una de las críticas principales de los vecinos, aún resta camino por andar para optimizar el servicio. En paralelo también resaltó la ampliación de las rutas de recolección de orgánicos para profundizar las tareas de reciclaje. Y la prueba piloto de remoción de contenedores en Puerto Madero que implica un retiro de residuos puerta-a-puerta . “La Ciudad que queremos que construye con un Estado eficiente y con vecinos comprometidos sobre un espacio que es de todos”, remarcó.

Movilidad: Trambus y línea F de subte

Movilidad fue otro de los puntos sobre los que habló Sánchez Zinny. Destacó la prueba piloto del Trambus, que conectará Aeroparque con Pompeya, y el llamado a licitación para construir la línea F de subte. “Es la primera que se construirá en más de 25 años”, enfatizó. Las obras iniciarán en 2026. “La inversión estimada es de u$s1.300 millones”, detalló. Además continuarán con la renovación del resto de las líneas. Mientras que en infraestructura callejera destacó las obras en la Autopista Dellepiane.

En cuanto al transporte sustentable anticipó que el objetivo de la Ciudad es ampliar la red de carga de vehículos eléctricos. Actualmente existen 42 estaciones de carga privada. Para 2026 proyectan alcanzar los 100 y llegar a 400 estaciones en 2027 mediante un programa de coordinación público-privado.

En términos de Cuidado aseguró que en 2025 se puso en marcha una “inversión récord” que se destinó a renovación de hospitales, por donde cada día se realizan 100 mil prestaciones: “Cada año son más de 30 millones”. Entre las obras destacó la nueva unidad coronaria y de terapia intermedia en el Argerich, mientras que en el Durán entró en funciones el nuevo servicio de diálisis; y en el Fernández la nueva unidad de terapia intensiva. También enumeró trabajos de renovación y ampliación en el Moyano y el Piñeiro, entre otros. Y resaltó los trabajos en los CESAC, como la readecuación de la unidad 12, entre otros.

El cuidado y prevención de la salud mental fue otro de los focos del discurso del jefe de Gabinete, una problemática sobre la que advierten todos los bloques legislativos. “Seguimos fortaleciendo la red de contención con la obra de una nueva casa de medio camino en Barracas para adolescentes en proceso de reinserción comunitaria”, recalcó.

La red sanitaria de la Ciudad está compuesta por hospitales de alta complejidad, centros de salud de primera instancia, centros médicos barriales y centros de cuidado integral. Pese al estancamiento poblacional, entre 2024 y 2025, estos últimos registraron un incremento del 33% pasando de 8.700 atenciones a más de 12.000. Los CESAC crecieron un 8% hasta alcanzar 1.400.000 atenciones.

Uno de los motivos que explican el salto registrado en el sector público es el encarecimiento de la atención en el ámbito privado. El valor de las cuotas de las prepagas se encareció hasta un 50% en términos reales desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, un gasto que, sumado a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años, se volvió difícil de cubrir por parte de los usuarios.

Por otro lado, el jefe de Gabinete reiteró la postura de la Ciudad respecto a las personas sin hogar. “La calle no es un lugar para vivir”, dijo y aseguró que la administración de Macri amplió en 600 la cantidad de plazas en los hogares convivenciales. “Hoy hay 4400 personas alojadas, ocupando prácticamente la totalidad de los lugares disponibles”, añadió.

Según cifras oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de CABA, la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad creció 27% respecto al 2024 y supera las 4.500. Pero las organizaciones civiles afirman que, por el contrario, el número es casi tres veces más: el último relevamiento popular registró 11.890.

En cuanto a la economía plateada, que agrupa a las políticas de la Ciudad para adultos mayores, Sánchez Zinny mencionó la creación de la “red de empleabilidad plateada” en la plataforma LinkedIn. “Junto a 150 empresas logramos acercar oferta laboral acordes a los perfiles de esta población”, alcanzando “más de 50 contrataciones efectivas”, ahondó.

La política de inclusión también se enfocó en el diseño de un plan que brinde autonomía y libertad para personas con discapacidad. Entre los puntos destacados mencionó el rediseño para la obtención Certificado Único para personas con Discapacidad (CUD) y resaltó la creación del primer centro de desarrollo laboral para dicha población: “Iniciamos la capacitación de 40 personas que se incorporarán al Ecoparque”.

Educación y salud mental

La educación fue otro punto preponderante en el discurso de Sánchez Zinny ante la Legislatura. En obras aseguró que el GCBA finalizó 5260 intervenciones, hay 209 en ejecución y 30 en licitación. “En Barracas concluimos la construcción de una nueva escuela en el complejo Estación Buenos Aires que recibirá a más de 350 estudiantes de nivel primario y secundario en 2026”, ejemplificó.

El cuidado de la salud mental volvió a surgir en el discurso del jefe de Gabinete cuando habló de las políticas que llevan a cabo en el ámbito educativo. En ese sentido, se refirió a la puesta en marcha de un programa que se desarrollará en el nivel secundario. “Aborda autolesiones, intentos de suicidio y distintos padecimientos psíquicos”, contó. Se desarrollará en 30 escuelas a través de talleres para 30 a 60 estudiantes y contará con devoluciones y orientaciones a equipos escolares interdisciplinarios.

En cuanto a la reforma del Estado, en primer lugar planteó la continuidad de los planes de formación para el personal del GCBA. Pero también se enfocó en la simplificación y eliminación de trámites para acelerar procesos de gestión de cara al contribuyente.

Mencionó también la moratoria de deudas aprobada por la Legislatura en septiembre, la devolución express de saldos a favor de Ingresos Brutos mediante el sistema online. “Se redujeron los tiempos de tres meses a 48 horas”, destacó. Mismo cambio se implementó para otros tributos como Inmobiliario o Patentes. “Ya se realizaron más de 126 mil operaciones bajo este sistema ágil y autogestionado”, precisó.

“La Ciudad es un lugar atractivo para quienes la habitamos y para quienes la visitan”, prosiguió el jefe de ministros y enumeró obras en el Centro Cultural San Martín “para que vuelva a ser un espacio de referencia”. También destacó el ingreso de millones de turistas que visitan el distrito año a año, de la mano de eventos culturales, tecnológicos y deportivos, como la visita de la gimnasta estadounidense Simone Biles.

“Todo esto con la firme intención de seguir fortaleciendo nuestro rol como la futura capital mundial del deporte en 2027”, añadió. Y puso como ejemplo la llegada del Moto GP, que junto a las reformas en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, es “un paso para volver a postular a la Ciudad como sede de la Fórmula 1”.

La Libertad Avanza tensa relación y reclama por la Ley Bases y el RIGI

Luego de presentar el informe de gestión, Sánchez Zinny escuchó las preguntas y las críticas de la oposición. A su tiempo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, volvió a tensar la relación con el oficialismo, luego del acuerdo de último minuto para la aprobación del Presupuesto 2026. "La última sesión dejó algo claro y es que para que la Ciudad avance necesitamos fijar prioridades: para nosotros era que los porteños paguen menos impuestos y lo logramos. Hubiéramos querido más, sin duda, pero avanzamos", dijo en un primer momento.

Sin embargo, la legisladora aprovechó para abrir un viejo foco de conflicto con Uspallata al reclamar el tratamiento de la ley Bases que presentó el año pasado y que generó un tenso ida y vuelta entre el Gobierno porteño y la Casa Rosada que finalmente desembocó en el cajoneo del proyecto. "En nuestro bloque hay dos temas centrales que están pendientes. Primero la sanción de la ley Bases que presentamos hace un tiempo. Creemos que es fundamental para descentralizar, desburocratizar y dar agilidad al Estado", dijo.

Ante la mirada atenta de Sánchez Zinny, la legisladora libertaria también pidió debatir el RIGI, ya que, según dijo, además de generar trabajo, impulsa a las Pymes. De acuerdo a cifras oficiales, Nación ya aprobó unos ocho proyectos por más de u$s16.000 millones de dólares a través del vehículo del RIGI.

"Está el gobierno de la Ciudad dispuesto, después del contundente mensaje de mayo y octubre, a poner estos temas en agenda. Lo piden los porteños que eligieron este rumbo y que quieren que la misma agenda que el presidente Milei está llevando en la Nación se replique en la Ciudad", continuó Ramírez y manifestó la disposición a debatirlos. "La Ciudad necesita avanzar y nosotros estamos dispuestos a empujar ese cambio concreto que, le pese a quien le pese, esta ocurriendo en todo el país".

El peronismo cuestionó la falta de un plan integral

Desde Unión por la Patria, Juan Pablo Modarelli cuestionó en primer lugar la ausencia de Sánchez Zinny durante la discusión del Presupuesto en comisión, reuniones a las sí que asistieron los ministros. Y Victoria Freire criticó la falta de propuestas en materia de Vivienda. "Este gobierno no es indiferente. Estamos llevando a cabo herramientas concretas, como el Plan Alquilar en la Ciudad, que incluye Garantía+Fácil, que permite acceder a un seguro de caución con una bonificación del 70% de la póliza; Alquilar+Fácil, que permite financiamiento a inquilinos a través de un crédito del IVC; y Refacción+Fácil, que brinda financiamiento para reparar la vivienda", mencionó el jefe de Gabinete y destacó la construcción de 129 viviendas en la EXAU3 para sectores vulnerables.

La titular del bloque del peronismo, Claudia Neira, también tomó la palabra: "Por fin lo tenemos acá. Lo esperábamos en las rondas presupuestarias, pero bueno, más vale tarde que nunca". En ese sentido, la legisladora le pidió a Sánchez Zinny que esclarezca "cuál es el rumbo y el plan" de un Gobierno que, según dijo, está marcado "por marchas y contramarchas". "Por qué tenemos un Ministerio de Desarrollo Económico diezmado al que se le recortó un 40% y cuyo ministro no tiene idea de las políticas que van a llevar adelante", le preguntó.

claudia neira legislatura porteña

También le consultó sobre el plan para el Microcentro. "Por qué se plantea una política de distrito de Inteligencia Artificial que no está plasmada en ningún lado, mientras que teniamos una ley que planteaba otras políticas. Y a la par, el ministro (Ignacio) Baistrocchi dijo que están implementando políticas para llevar la residencialidad". "¿Qué van a hacer con el Microcentro?", le reclamó.

Además solicitó explicaciones sobre el futuro de la línea 147: "Nos enteramos que prorrogaron la licitación seis meses más para probar y ver si se alinea con los objetivos. Licitaron por $16 mil millones, la mitad de lo que está planteado para obras de todas las villas y barrios populares. Una verguenza. Es la demostración de que no hay coherencia ni plan integral", se quejó.

A su vez pidió que se brinden detalles sobre las negociaciones con la Ciudad sobre la deuda de Nación por la coparticipación, que asciende a $274 mil millones desde agosto del 2025, a los que se le suman u$s6 mil millones del período de gobierno del Frente de Todos. Y pidió a Sánchez Zinny que explique en que se utilizará la deuda que la Ciudad tomó en el mercado internacional ya que, según cálculos del peronismo, unos u$s200 millones quedarían ociosos.

"Sobre la coparticipación, venimos conversando con Nación y esperamos llegar a un acuerdo a la mayor brevedad", respondió el jefe de Gabinete y, respecto al plan de Microcentro, acotó: "Está vigente. Actualmente hay 20 proyectos privados. En total, representan 2400 nuevas unidades funcionales de vivienda, con una inversión privada en u$s215 millones".

Los planteos de Volvamos Buenos Aires y de la UCR

El larretista Emmanuel Ferrario, exmiembro de la bancada del PRO, también interpeló al jefe de Gabinete. “Es un Gobierno que está andando, pero no veo que tenga un plan. Creo que es una administración bastante errática”, dijo y salió en defensa del exalcalde, Horacio Rodríguez Larreta, al acusar a Uspallata de esquivar los temas de fondo y priorizar la pelea con la gestión pasada: “Me llama mucho la atención la competencia de este Gobierno con el pasado".

“No estamos dando las discusiones de fondo. En su lugar se pelean con vecinos”, continuó Ferrario, en alusión a un reciente video del alcalde en una reunión comunal, sobre lo cual le pidió al jefe de Gobierno que ponga su energía “en pelear por la coparticipación”. “El porteño espera que dejen de ser una delegación municipal de La Libertad Avanza”, disparó respecto a la afinidad del oficialismo con los libertarios.

A su turno, Graciela Ocaña, titular de Confianza Pública y compañera de interbloque de Ferrario en Volvamos Buenos Aires, le pidió a Sánchez Zinny que explique si se analizó la posibilidad de importar medicamentos. “Lo hizo Mendoza a través de la OPS y trajo una reducción de los costos”, señaló la exministra de Salud de la Nación.

Por otro lado, se refirió a la implementación del subte gratuito para jubilados, un sistema que fue ampliado en el último año tras la sanción de una ley por parte de la Legislatura. Ocaña le transmitió las quejas de los beneficiarios: solo es accesible a través de la aplicación BUEP, del Banco Ciudad, y les exigen tener fondos para utilizarlo. “Es una contradicción y no es lo que buscamos con la ley: facilitarle la vida a los jubilados”, criticó y pidió que sea revisado.

Manuela Thourte, presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical en Evolución, tomó la palabra para preguntar si el Gobierno porteño tiene en carpeta un programa para ampliar los espacios verdes. “¿Están pensando en trabajar con Nación para destinar los parques lineales a los costados de las vías del ferrocarril a espacios verdes y sustentables?”, consultó.

En otro aspecto, se refirió a la baja de natalidad que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y preguntó al jefe de Gabinete qué políticas públicas implementa el gobierno porteño para acompañar a las familias. “Criar un bebe cuesta $500.000”, puntualizó y dijo que si la única política es la del protocolo de acompañamiento a las mujeres en situación vulnerable “no va a ser suficiente ni efectivo”. “Se que es una preocupación de la vicejefa de Gobierno”, acotó.

La presentación de esta jornada de Sánchez Zinny ante la Legislatura es la segunda desde su llegada a la jefatura de Gabinete. La primera tuvo lugar en julio pasado. Ahora, será la última antes del recambio legislativo que tendrá lugar esta semana, cuando juren los nuevos legisladores que accederán a una banca por cuatro años, tras haber sido electos en las elecciones de mayo.