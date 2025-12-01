De cuánto es la fortuna de Leonardo DiCaprio, que comenzó como actor de publicidades y hoy es una leyenda hollywoodense + Seguir en









Con más de 30 años de trayectoria, es una de las celebridades más prestigiosas y talentosas de su generación, según los críticos de cine.

Leonardo DiCaprio suele aparecer en las listas de actores mejor pagados de Hollywood.

Leonardo Di Caprio es considerado como una leyenda del cine gracias a la gran cantidad de proyectos exitosos en los que participó y sus trabajos con los directores más renombrados de Hollywood. Obtuvo gran reconocimiento mundial gracias a “Titanic”, la película basada en la historia real del barco, considerada una de sus actuaciones más destacadas.

DiCaprio no solo destaca por sus icónicas actuaciones. También es un activista defensor del medioambiente que contribuyó a diversas causas a través de su propia organización, la Fundación Leonardo DiCaprio. Además, realizó documentales para crear conciencia al respecto, como “The Eleventh Hour” y “Antes De Que Sea Tarde”.

Leonardo Dicaprio.webp Carrera de Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio comenzó a actuar cuando era muy joven en distintos anuncios y programas de televisión para niños. Sin embargo, en 1991 llegó a la pantalla grande con la película “Critters 3” y comenzó a llamar la atención de la crítica y el público general con el filme biográfico “This Boy’s Life”, basado en la historia del escritor Tobias Wolff.

Su primera nominación al premio Oscar llegó con “¿A quién ama Gilbert Grape?”, y le siguieron proyectos como “Romeo y Julieta” y “Total Eclipse”. Sin embargo, fue su actuación en el clásico largometraje “Titanic” lo que lo consolidó como un actor de renombre, ya que batió todos los récords mundiales del cine.

DiCaprio trabajó con algunos de los directores más prestigiosos de la actualidad, como James Cameron, Martin Scorsese, Christopher Nolan y Steven Spielberg. Su primer Oscar llegó varios años después de su primera nominación, en 2016, con la película “El Renacido”, dirigida por Alejandro Gonzáles Iñiárritu.

Leonardo DiCaprio.jpg Netflix Patrimonio neto de Leonardo DiCaprio Gracias a sus años de carrera, hoy en día Leonardo DiCaprio cuenta con un patrimonio neto de 300 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Se estima que la película en la que mejor fue pagado fue “El Origen”, de 2010, en la que ganó casi 60 millones de dólares, mientras que por Titanic obtuvo 40 millones.