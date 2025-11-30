El empresario que tiene una fortuna de millones, pero solo come una vez al día: la historia de Stefano Pessina + Seguir en









Con un patrimonio millonario, Stefano Pessina mantiene una rutina singular: solo come una vez al día y la acompaña con una copa de vino.

Su disciplina extrema y una visión estratégica lo llevaron a construir un imperio de miles de millones. Shaun Curry | AFP | Getty Images

El mundo empresarial avanza con ritmos intensos y premia a quienes combinan estrategia, constancia y visión global. En ese escenario, decisiones audaces pueden transformar proyectos comunes en imperios sostenidos, un proceso donde la disciplina pesa tanto como la creatividad. En la mitad de ese recorrido aparecen fortuna de millones que definen el poder de cada movimiento.

Ese camino explica el impacto de Stefano Pessina, un referente de la industria farmacéutica que construyó una fortuna extraordinaria mientras mantenía un estilo de vida tan singular como estricto. Su rutina, su pensamiento frío para negociar y su expansión internacional lo ubicaron entre las figuras más influyentes del sector.

Stefano Pessina-1.jpg El multimillonario prefiere cenar en familia y sumar una copa de vino, convencido de que potencia la salud y la tranquilidad. Imagoeconomica Quién es Stefano Pessina y cómo se volvió uno de los hombres más ricos de Italia Pessina nació en Italia y estudió ingeniería nuclear antes de ingresar al negocio familiar en la década de 1970. Con una visión clara, integró adquisiciones, reorganizó operaciones y consolidó su presencia en el mercado europeo hasta convertir la empresa en Alliance UniChem Group, un gigante mayorista farmacéutico.

En 2006 impulsó la fusión con Boots Group, una de las cadenas de farmacias más importantes del Reino Unido, lo que derivó en la creación de Alliance Boots. Bajo su liderazgo, la compañía avanzó hacia acuerdos estratégicos y privatizaciones históricas, incluida la operación con la firma KKR valuada en 22 mil millones de dólares.

Miles de millones: el patrimonio de Stefano Pessina Tras consolidar su control en el mercado europeo, Pessina dio el salto global que determinó su fortuna. Walgreens adquirió Boots y lo sumó como figura central en el directorio, lo que multiplicó su participación accionaria y lo transformó en uno de los empresarios más influyentes del rubro farmacéutico.

Hoy, su patrimonio ronda los 13.900 millones de dólares, impulsado por su participación en Walgreens Boots Alliance. Esa cifra lo ubica entre los hombres más ricos de Italia y confirma el impacto de su visión estratégica y su estilo de trabajo meticuloso.

