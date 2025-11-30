Dejó su trabajo para manejar la empresa de la familia y la convirtió en un gigante multimillonario + Seguir en









Su paso del mundo jurídico al negocio familiar y marcó un camino que la llevó a ganar una fortuna de miles de millones.

La apuesta por abandonar su carrera abrió un camino que hoy genera millones y la posiciona como una de las figuras más influyentes de la industria. Pixabay

Construir una fortuna de millones exige decisiones firmes y visión a largo plazo. En ese camino, proyectos ambiciosos avanzan entre riesgos calculados y desafíos constantes que moldean el carácter empresarial. En la mitad de ese recorrido se reflejan el impacto real del esfuerzo y cómo la convicción convierte una apuesta inicial en un crecimiento sostenido, duradero y estable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ese fue el giro que transformó la vida de Barbara Banke, una abogada que abandonó su oficina para liderar el negocio familiar y convertirlo en uno de los grupos vinícolas más influyentes del planeta. Su historia mezcla intuición, estrategia y una ambición que no conoce límites.

108125162-1743618021760-GettyImages-1758326325 Entre estrategia, riesgo y visión global, convirtió una empresa familiar en uno de los gigantes más fuertes de su sector Foto: Getty Images Quién es Barbara Banke y cómo consiguió su fortuna Barbara Banke nació en Estados Unidos y construyó una carrera destacada como abogada especializada en uso de tierras y derecho constitucional. Durante años trabajó en casos relevantes y llegó a defender múltiples litigios en la Corte Suprema, un ritmo profesional exigente que marcó su reputación.

Su vida cambió cuando decidió unirse a Jackson Family Wines, la empresa creada por su esposo Jess Jackson. Lo que comenzó como una colaboración parcial se transformó en un liderazgo decisivo: aportó estrategia, impulsó compras clave y fortaleció la presencia internacional del grupo, que hoy posee cerca de 40 bodegas en distintos países.

Tras la muerte de Jackson en 2011, Banke asumió la presidencia del holding y consolidó su rol como figura central de la industria. Bajo su conducción, la compañía creció hasta posicionarse entre los mayores productores de vino de Estados Unidos, con etiquetas icónicas como Kendall-Jackson y La Crema.

Esa gestión le permitió convertirse en una de las mujeres más ricas hechas a sí mismas, un reflejo de la expansión global del negocio y de su influencia en el sector. Miles de millones: el patrimonio de Barbara Banke El crecimiento sostenido de Jackson Family Wines impulsó el patrimonio de Banke hasta ubicarse en torno a los 2.500 millones de dólares, según las estimaciones más recientes. Esa cifra la coloca entre las empresarias más exitosas del mundo, con presencia estable en los listados de riqueza de Forbes. Además de su rol en la industria vinícola, también dirige Stonestreet Farms, el histórico criadero de caballos de carrera de la familia. Cada una de estas unidades de negocio amplía su patrimonio y mantiene su nombre entre los más influyentes del ecosistema empresarial estadounidense.

Temas Millones