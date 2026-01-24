El mito del “sueño americano” suele empezar con un volantazo: alguien abandona la ruta esperada y, por una mezcla de oportunidades y ambición, termina rodeado de millones. La historia de Nelson Peltz entra en esa lógica, pero con un giro familiar y un olfato empresarial que lo llevó mucho más lejos.
Dejó los estudios y terminó como repartidor hasta que heredó la empresa familiar y se convirtió en millonario
Del reparto a las decisiones grandes: un giro familiar lo empujó a jugar en ligas mayores y a acercarse a los millones.
Detrás del titular hay etapas muy concretas: una universidad que quedó atrás, trabajos lejos del glamour y una empresa heredada que funcionó como trampolín. A partir de ahí, el recorrido se armó con compras, fusiones y decisiones que lo metieron de lleno en el mundo de las grandes ligas corporativas.
La historia de Nelson Peltz
Nelson Peltz nació en Brooklyn, Nueva York, y pasó por la Universidad de Pensilvania, pero dejó la carrera en 1963. En ese momento, cambió los pasillos por la vida al aire libre y se fue a Oregón para trabajar como instructor de esquí.
El giro siguiente fue menos épico, pero decisivo: terminó como chofer de reparto en A. Peltz & Sons, la compañía que había fundado su abuelo. Empezó desde abajo, con un sueldo semanal acotado, y conoció el negocio en primera persona, con el ritmo de la logística y la calle.
Con el paso de los años, el control de la empresa quedó en manos de los hermanos. Junto a su hermano y a un socio, Peter W. May, empezó una etapa de expansión a partir de la compra de compañías de alimentos y distribución, hasta transformar un negocio chico en una operación mucho más grande.
Esa estrategia incluyó adquisiciones y cambios de marca que desembocaron en una salida a bolsa en 1972, además de reordenamientos internos con idas y vueltas en los años siguientes. Más adelante, ya con otra escala, encaró compras ambiciosas apalancadas por financiamiento del banco de inversión Drexel Burnham, con el impulso de Michael Milken, en el auge de los bonos de alto rendimiento.
Miles de millones: el patrimonio de Nelson Peltz
El patrimonio estimado de Nelson Peltz rondó los 1.800 millones de dólares. Gran parte de esa fortuna se vinculó a su rol como socio fundador de Trian Fund Management, LP, y a una trayectoria de inversiones y participaciones en compañías de primera línea, con presencia en distintas industrias.
En su vida privada, esa posición se reflejó en bienes de alto valor, como una finca en Palm Beach, Florida, conocida como Montsorrel, además de otras propiedades en Nueva York y California. También trascendieron datos como una hipoteca millonaria sobre esa residencia y un costo anual elevado en impuestos inmobiliarios.
