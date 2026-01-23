Quién es Nicola Peltz, la millonaria actriz y polémica esposa de Brooklyn Beckham + Seguir en









Hija de un importante hombre de negocios, está en la tapa de todos los medios por la mala relación con sus suegros.

La figura de Hollywood y su esposo viven un complicado momento con el exfutbolista y la excantante. Theo Wargo/Getty Images

Hay muchas historias detrás de las familias que acumulan miles de millones de dólares en ganancias, y esto lo sabe muy bien Nicola Peltz. Proveniente de un legado marcado por una imponente fortuna, buscó forjar su propio camino en el mundo artístico y, si bien es una figura del espectáculo, su actualidad la pone en el foco por distintas polémicas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su vínculo con Brooklyn Beckham parecía situarla en una posición única, al salir con el hijo de una de las parejas más importantes a nivel mediático. Pero la historia de amor trajo un calvario que explotó recientemente, en el cual hay algo más importante en disputa que el dinero de cualquiera de los lados.

Nicola Peltz Brooklyn Beckham The Grosby Group Peltz y su esposo están en el centro de la polémica por la mala relación con el exfutbolista y la ex Spice Girl. The Grosby Group La historia de Nicola Peltz, heredera millonaria y esposa de un Beckham Nicola es la hija del matrimonio de Nelson Peltz y Claudia Heffner. Lejos de seguir los pasos de su padre, decidió volcarse al mundo artístico, donde incursionó en la actuación y el modelaje. Su momento de mayor exposición llegó en 2010, al interpretar a Katara, un personaje de la reconocida serie animada de Nickelodeon Avatar. Su adaptación al cine tuvo mucha repercusión, pero no logró el impacto esperado, aunque sí sirvió para impulsar su nombre entre productoras de cine y televisión.

Su participación en Bates Motel en 2013 y, un año después, un papel en Transformers: La Era de la Extinción dejaron en claro que era una figura que conectaba bien con el público, aunque sus trabajos posteriores no tuvieron la misma relevancia. Si bien ya había conseguido por su cuenta acumular varios millones de dólares, su exposición alcanzó un pico muy alto cuando inició en 2020 un romance con Brooklyn Beckham.

El heredero de David y Victoria quedó flechado por Peltz y, para julio de ese mismo año, ya estaban comprometidos. En abril de 2022 se casaron y su boda tuvo un costo cercano a los tres millones de dólares, pero este evento cobró una relevancia especial recientemente: Brooklyn reveló que su madre detesta a su nuera y decidió apartarla de la familia.

Sin éxito, el hijo de los Beckham expuso que su relación con sus padres atraviesa un momento crítico, debido a que no aprueban su matrimonio. También acusó a Victoria Beckham de haberlo humillado durante el evento en el que formalizaron su unión, al arrebatarle el primer baile junto a su esposa, entre otros episodios que colocaron a este matrimonio y a sus familias en el centro de la polémica en Hollywood. Embed - BROOKLYN BECKHAM y EL DRAMA VIRAL! CONTEXTO de TODO! DAVID y VICTORIA -vs- BROOKLYN y NICOLA! Fortuna de millones: cuál fue el patrimonio de Nicola Peltz Actualmente, el patrimonio neto de Nicola Peltz está estimado en 50 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esta cifra refleja únicamente su fortuna personal y no contempla el dinero correspondiente a su esposo, Brooklyn Beckham, ni a los patrimonios de ambas familias. Nelson Peltz, su padre, posee una fortuna personal estimada en 1.8 mil millones de dólares. Esto se debe a su rol como socio fundador de Trian Fund Management, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Además de Nicola, su hijo Will también es actor, mientras que Brad, otro de sus herederos, fue jugador profesional de hockey.

Temas Millones