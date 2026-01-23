El invento que detecta si alguien puso droga en tu bebida + Seguir en









Una innovación científica suma una herramienta rápida para reducir riesgos en salidas nocturnas y cuidar a millones.

Un objeto pequeño y discreto pensado para usarse en contextos cotidianos, sin alterar la dinámica del momento. Pexels

En la noche, la idea de la reducción de daños se volvió clave: pequeñas decisiones que pueden evitar problemas grandes. En esa línea, un test rápido pensado para el bolsillo apunta a cuidar a millones de personas que salen a bailar, a recitales o a festivales y quieren un plan sin sobresaltos.

Con ese objetivo, un equipo de la Universitat Politècnica de València diseñó un sensor que reacciona ante la escopolamina, también conocida como burundanga. La lógica es simple: con una gota de la bebida, el dispositivo avisa si hay una sustancia asociada a la llamada sumisión química, sin necesidad de equipos complejos.

1003744092436_260947803_1706x960 Una innovación científica busca sumar una herramienta simple y rápida para reducir riesgos en salidas nocturnas y encuentros sociales masivos. IDM Un sensor que podría salvar a millones: de qué trata El uso se parece al de una prueba casera: en vez de meter algo dentro del vaso, se toma una pequeña muestra y se la apoya sobre el sensor. La intención es que cualquiera pueda chequear una bebida de forma rápida en un contexto cotidiano.

La lectura llega a través del brillo. Si el líquido está contaminado, aparece una señal fluorescente visible, y la intensidad aumenta según la cantidad de sustancia presente. Eso permite interpretar el resultado sin conocimientos técnicos y sin instrumental de laboratorio.

El corazón del invento es una caja molecular, una estructura química pensada para reconocer y atrapar selectivamente la escopolamina. Cuando la molécula está presente, el sistema libera un componente que genera la señal luminosa y funciona como alerta.

El futuro del invento Según explicaron los investigadores, el desarrollo todavía está en una etapa temprana, pero el objetivo es convertirlo en un producto fácil de llevar. Entre las posibilidades, aparece su integración en una pulsera u otros formatos portátiles, pensados para uso preventivo. Además, el equipo proyecta que, gracias a la estructura del sensor, la misma idea pueda adaptarse para detectar otras sustancias y analizar distintos fluidos, como bebidas y también muestras como saliva u orina. La meta final es un test que se entienda a simple vista y que no dependa de equipamiento especializado.

