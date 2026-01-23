El jugador suplente que se volvió millonario cuando se retiró: quién es Steve Spurrier + Seguir en









Pasó casi toda su carrera sentado en el banco, pero consiguió cosechar una fortuna después de retirarse.

Spurrier es una de las figuras más importantes del fútbol americano, aunque no por su carrera como jugador. Todd Kirkland/AAF/Getty Images

Generalmente, uno pensaría que las figuras del deporte que más millones de dólares acumulan son las grandes estrellas que llevan a sus equipos a pelear o conquistar los torneos más importantes. No siempre se imagina que un suplente pueda generar tantos ingresos a lo largo de su carrera.

Sin embargo, Steve Spurrier rompió con esa lógica. Aunque pasó buena parte de su etapa como jugador sentado en el banco, logró construir una de las fortunas más importantes desde un rol completamente distinto al que suele asociarse con el éxito económico.

Steve Spurrier Chris Gardner/AAF/Getty Images El exmariscal se transformó en un exitoso head coach. Chris Gardner/AAF/Getty Images Quién es Steve Spurrier y cómo se convirtió en millonario Steve Spurrier tuvo una carrera breve y secundaria como jugador profesional en la NFL. Fue seleccionado por los San Francisco 49ers en 1967 y se desempeñó mayormente como mariscal de campo suplente, con pocas apariciones como titular y sin contratos relevantes desde lo económico, además de temporadas completas sin sumar minutos de juego.

El verdadero salto financiero llegó cuando inició su etapa como entrenador. En el fútbol americano universitario comenzó a ganar notoriedad y, con ella, acuerdos cada vez más altos. En la Universidad de Florida, donde dirigió entre 1990 y 2001, firmó contratos que lo ubicaron entre los entrenadores mejor pagos del país, con salarios anuales estimados entre 1.5 y 2 millones de dólares, además de bonos por títulos de conferencia y rendimiento deportivo.

En 2002 dio el salto a la NFL como entrenador principal de los Washington Redskins. Allí acordó un contrato por cinco temporadas valuado en aproximadamente 25 millones de dólares, una cifra muy elevada para un entrenador en ese momento. El vínculo incluía dinero garantizado más allá de los resultados, lo que aseguró gran parte de sus ingresos totales.

Tras su paso por la NFL, regresó al ámbito universitario para dirigir a South Carolina. En esa etapa percibió cerca de 3 millones de dólares anuales, sumados a incentivos por clasificaciones, títulos y participaciones en finales. A esto se agregaron ingresos posteriores como analista en medios especializados y acuerdos vinculados a su trayectoria como entrenador. Fortuna de millones: cuál fue el patrimonio de Steve Spurrier Actualmente, el patrimonio neto de Steve Spurrier está estimado en 25 millones de dólares, según distintos medios especializados en estas cuestiones. Esto se debe a sus altos salarios como entrenador principal en universidades y franquicias de la NFL, además de su rol como analista en canales de televisión. Si bien después de su época como jugador no podía permitirse grandes gastos, una vez que empezó a cosechar grandes ganancias intentó incursionar en los bienes raíces, donde no corrió con tanta suerte. La mansión que compró en Carolina del Sur por 1.2 millones de dólares no logró aumentar su valor y tuvo que venderla en 950 mil dólares, una operación que le generó una pérdida, pero que también lo alivió tras las dificultades para encontrar compradores.

