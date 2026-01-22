De cuánto es la fortuna de Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham + Seguir en









El primogénito del exfutbolista y la ex Spice Girl supo construir una carrera que le generó millones de dólares

Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, quienes se encuentran en el centro de la polémica. Imagen: Glamour México

Brooklyn Beckham es el hijo mayor de David y Victoria Beckham y, desde muy joven, estuvo bajo la mirada pública por pertenecer a una de las familias más influyentes y millonarias del mundo del espectáculo y el deporte. Su apellido lo posicionó rápidamente en el centro de la escena, aunque con el paso del tiempo intentó construir una identidad propia lejos del fútbol y la música.

Conocido mayormente por su incursión en la fotografía, la moda y más recientemente la gastronomía, Brooklyn buscó capitalizar su exposición mediática con proyectos personales y acuerdos comerciales. Esa combinación de fama, redes sociales y negocios explica cómo logró amasar una fortuna propia a pesar de su corta edad.

Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham y su padre David, el día de su boda con Nicola Peltz Imagen: CNN Quién es Brooklyn Beckham, el hijo de David y Victoria Beckham Brooklyn Joseph Beckham nació en 1999 y es el primogénito de David Beckham, exfutbolista y empresario, y de Victoria Beckham, ex Spice Girl y reconocida diseñadora de moda. Creció rodeado de celebridades, eventos de alto perfil y una atención mediática constante, algo que marcó su adolescencia y su vida adulta.

A diferencia de su padre, nunca siguió una carrera deportiva profesional. En cambio, probó distintos caminos: estudió fotografía, trabajó en campañas de moda y lanzó libros y proyectos vinculados a la imagen y el lifestyle. En los últimos años también se volcó al mundo culinario, compartiendo recetas y contenidos gastronómicos en redes sociales.

En el plano personal, Brooklyn volvió a ser noticia por los conflictos familiares con David y Victoria Beckham. Según trascendió en medios internacionales y británicos, existen tensiones vinculadas a la exposición mediática, decisiones personales y el manejo de su vida privada, especialmente desde su casamiento con Nicola Peltz.

Fuentes cercanas a Nicola revelan que ella le hizo dar cuenta a Brooklyn sobre los evidentes abusos a los que su familia lo exponía, mientras que desde el lado Beckham refutaron esta versión y dieron a entender que Peltz siempre quiso sembrar discordia y relacionarse al apellido Beckham sólo cuando le convenía. Esto los distanció de su hijo, quien también perdió vínculo con sus hermanos, con quienes era muy unido. Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Brooklyn Beckham De acuerdo con sitios especializados en finanzas de celebridades, la fortuna de Brooklyn Beckham ronda los 10 millones de dólares. Si bien su apellido abrió muchas puertas, gran parte de ese patrimonio proviene de contratos publicitarios, colaboraciones con marcas internacionales y proyectos propios. Supo capitalizar su presencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, transformando su exposición en ingresos constantes. Además, diversificó sus actividades entre moda, fotografía y gastronomía, una estrategia que le permitió generar dinero más allá del respaldo económico familiar.

