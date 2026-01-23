De cuánto es la fortuna de Karol G, la exitosa cantante colombiana + Seguir en









Una carrera musical que, además de posicionarla como número 1 en Latinoamérica, le generó millones.

La artista llegó a lo más alto de su género y logró un patrimonio millonario en el camino. Imagen: @karolg

Karol G es conocida por su presencia arrolladora en la música urbana y el reguetón, con hits que se convirtieron en himnos globales como Bichota y Tusa, temas que no solo dominaron las listas latinoamericanas, sino que también la posicionaron como figura influyente en la cultura pop internacional con un increíble patrimonio.

Desde Medellín, Colombia, Karol G se transformó de aspirante musical adolescente a estrella mundial gracias a su estilo personal y su capacidad para conectar con millones de fans en todo el planeta. Su combinación de ritmos urbanos, letras pegadizas y presencia carismática en escenarios y redes sociales explica por qué hoy es una de las artistas más reconocidas del género.

Karol G Desde sus inicios, tuvo un ascenso permanente hasta llegar a lo más alto. Imagen: Allure La historia de Karol G: un increíble ascenso musical Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Su carrera empezó cuando era apenas una adolescente y participó en la versión colombiana de The X Factor, donde ganó experiencia y visibilidad en la escena musical local. A partir de ese momento se dedicó a perfeccionar su estilo y a construir su carrera artística.

Su salto internacional llegó de la mano de colaboraciones y sencillos que conectaron con audiencias masivas. En 2017 se destacó con Ahora Me Llama, junto a Bad Bunny, que marcó un antes y después en su proyección fuera de Colombia y le abrió las puertas a mercados como Estados Unidos y toda América Latina.

La consagración global llegó con temas que se transformaron en verdaderos fenómenos virales, como Tusa, junto a Nicki Minaj, que durante semanas lideró listas de éxitos y se convirtió en un himno de la música urbana. Bichota, otro de sus grandes éxitos, potenció aún más su imagen de empoderamiento femenino dentro del género urbano y consolidó su lugar entre los artistas urbanos más influyentes de la década.

Karol G Fue aclamada por el público en su performance en Rock In Río, Rio de Janeiro 2020. Imagen: AP/Bruna Prado A partir de 2020 y con el crecimiento de plataformas de streaming, sus giras y colaboraciones, Karol G expandió su impacto global, llenando estadios y acumulando seguidores por todo el mundo, lo que la transformó en un fenómeno cultural más allá de la música. Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Karol G El patrimonio neto de Karol G se estima en alrededor de 25 millones de dólares. Esta cifra refleja no solo sus ingresos por ventas de música y streaming, sino también lo que gana por sus lucrativas giras mundiales, presentaciones en vivo, acuerdos comerciales y actividades empresariales relacionadas con su marca personal. La intérprete colombiana ha diversificado sus fuentes de ingreso y sigue creciendo económicamente gracias a su presencia constante en la industria del entretenimiento y su expansión como figura global del reguetón y la música urbana.

