Día del Padre: promociones, cuotas y descuentos buscan impulsar las ventas en una fecha clave para el consumo

Llega el Día del Padre y los comercios apuestan a los descuentos y cuotas sin interés para incentivar las compras. La indumentaria vuelve a liderar las preferencias de los regalos.

Atentos a las rebajas y descuentos, los consumidores salen a comrpar para el próximo Día del Padre.

A pocos días de celebrar el Día del Padre, el próximo 21 de junio, el comercio apuesta a las promociones bancarias , los descuentos y la financiación en cuotas para motorizar las ventas en un contexto en el que los consumidores muestran cautela al momento de gastar.

Si bien la fecha es un evento comercial muy importante, las expectativas del sector son cautas. La desaceleración de la inflación y una mayor estabilidad macroeconómica contribuyeron levemente a mejorar el clima de consumo, pero los hogares cuidan mucho sus presupuestos.

En ese escenario, l os bancos, las billeteras digitales y los comercios lanzaron una amplia batería de beneficios para incentivar las compras de último momento , con descuentos que llegan hasta el 35% y planes de financiación con cuotas sin interés.

Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, el gasto promedio previsto para la compra de un regalo por el Día del Padre alcanzará este año los $62.000.

Como suele suceder, la indumentaria se mantiene como la categoría más elegida para homenajear a los padres . El 33,4% de los consultados señaló que optará por ropa para regalar. En segundo lugar aparecen las experiencias, como cenas, escapadas o días de campo, que concentran el 24,9% de las preferencias. Este segmento continúa creciendo de la mano de consumidores que priorizan momentos compartidos por sobre los bienes materiales.

El podio lo completan los vinos y licores, con el 13,9% de las elecciones, consolidándose como una alternativa tradicional para la fecha. Más atrás aparecen otras categorías como calzado (6,9%), perfumería (6,7%), productos de informática, televisión y video (4,5%), herramientas (2,7%) y joyería o relojería (2,1%).

En los últimos lugares del ranking se ubican los artículos de librería, smartphones, productos para el hogar, marroquinería y regalería.

Cuotas y descuentos, las herramientas para mover las ventas

Frente a un consumidor que compara precios y busca maximizar el rendimiento de sus ingresos, la financiación volvió a convertirse en uno de los principales motores de compra. Las entidades financieras lanzaron campañas especiales para la fecha con descuentos, reintegros y cuotas sin interés en rubros seleccionados.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las del Banco Nación, Banco Provincia y el Banco Ciudad. Las entidades ofrecen beneficios para compras vinculadas al Día del Padre, con descuentos de hasta el 35% en algunos casos y financiación en cuotas para distintos segmentos de productos.

En el caso de Banco Provincia, las promociones incluyen hasta 18 cuotas sin interés en comercios adheridos y beneficios especiales para usuarios de tarjetas Visa y Mastercard. Banco Nación, por su parte, ofrece planes de hasta 24 cuotas sin interés y descuentos en locales seleccionados.

Los beneficios varían según el rubro, el medio de pago utilizado y las fechas de vigencia de cada promoción, por lo que los especialistas recomiendan verificar previamente las condiciones y los topes de reintegro.

Un termómetro para el comercio

Más allá del volumen de ventas que finalmente se registre, el Día del Padre será observado de cerca por comerciantes y fabricantes como un indicador del comportamiento del consumo durante el segundo semestre.

La fecha llega luego de varios meses en los que las empresas implementaron agresivas estrategias comerciales para estimular la demanda, combinando descuentos, promociones bancarias y facilidades de financiación. Eventos como el Shopping Fest y el Hot Sale, fueron importantes motores del consumo, en momentos donde la ventas se encuentran deprimidas.

En ese sentido, la posibilidad de acceder a cuotas sin interés y obtener rebajas significativas aparece como uno de los factores decisivos para concretar las compras y sostener el movimiento en los comercios.