De estrella de cine a magnate tecnológico: la venta millonaria de Ben Affleck a Netflix

El actor, director y productor demostró tener talento para los negocios. La empresa que creó fue vendida en una enorme suma de dinero, lo que ratifica su versatilidad fuera de las cámaras.

Con su amplia trayectoria como actor, director y productor, Ben Affleck logró acumular millones de dólares en ganancias dentro de Hollywood. A pesar de ser una de las estrellas más rentables de la industria, decidió optar por un camino empresarial con resultados altamente notables .

Fuera de los sets de filmación, el ganador de dos premios Oscar demostró talento en el mundo de los negocios . Una de las compañías que creó fue adquirida dejándole una ganancia multimillonaria, destinada a alimentar su ya enorme patrimonio personal.

InterPositive fue creada por Ben Affleck en 2022 como una empresa enfocada en desarrollar herramientas de inteligencia artificial para la industria del cine . El proyecto se mantuvo durante varios años con bajo perfil y recién ganó exposición cuando Netflix anunció la compra de la compañía.

Affleck no dejó rol sin ocupar en el mundo del cine, y también demostró tener un gran talento para los negocios.

La tecnología desarrollada por la firma no buscaba crear películas completas de manera automática, sino ayudar en tareas que suelen llevar mucho tiempo durante una producción. Sus herramientas permiten, por ejemplo, modificar fondos, mejorar escenas, corregir detalles visuales o trabajar sobre imágenes ya grabadas sin tener que repetir una filmación.

La compra fue anunciada por Netflix en marzo de 2026, aunque en ese momento no se dio a conocer el monto. La cifra se reveló más tarde a través de documentos presentados en Estados Unidos, que confirmaron un acuerdo cercano a los u$s587 millones . Con la operación, la plataforma incorporó la tecnología y al equipo de InterPositive, mientras que Affleck continuará vinculado al proyecto como asesor sénior.

El dos veces ganador del Oscar cerró un importante acuerdo con Netflix. Warner

Cuánto ganaría el actor por esta venta

Los u$s587 millones de la operación no fueron directamente al bolsillo de Ben Affleck. Ese dinero corresponde al valor total de InterPositive y debía repartirse entre los distintos dueños de la compañía.

El actor no era el único propietario de la empresa. Entre los inversores que participaron del proyecto estuvo RedBird Capital Partners, un fondo que también había acompañado otros negocios vinculados al actor. Sin embargo, nunca se informó qué porcentaje de la compañía estaba en manos del también productor y director.

Por ese motivo, no existe una cifra oficial sobre cuánto recibió por la venta. Algunas estimaciones calculan que, si Affleck hubiera tenido una participación de entre el 30% y el 50%, podría haber obtenido entre u$s176 millones y u$s294 millones antes de impuestos, aunque esos números no fueron confirmados.

El patrimonio actual de Ben Affleck

El patrimonio neto de Ben Affleck está estimado en u$s200 millones. Esa fortuna se construyó a lo largo de más de tres décadas en la industria del entretenimiento gracias a su trabajo como actor, director, productor y guionista.

Uno de los primeros grandes hitos de su carrera llegó con Good Will Hunting, película que escribió junto a Matt Damon y que les permitió ganar el Oscar al Mejor Guion Original. Con el paso de los años protagonizó producciones como Armageddon, Pearl Harbor, The Sum of All Fears, Gone Girl y las películas de Batman dentro del universo de DC, además de dirigir Gone Baby Gone, The Town y Argo, ganadora del Oscar a Mejor Película.

Además de su carrera frente y detrás de cámara, Affleck también impulsó proyectos vinculados a la producción audiovisual. En 2022 creó junto a Matt Damon la productora Artists Equity, una compañía que propone un modelo de reparto de ganancias entre los equipos creativos y técnicos que participan en cada producción.