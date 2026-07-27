El delantero francés se refirió a la frustración de su seleccionado en la Copa del Mundo, que por primera vez desde 2014 no ingresó al podio tras perder contra España e Inglaterra.

La carta abierta de Mbappé a Francia tras la decepción de su Selección en el Mundial 2026

Kylian Mbappé realizó una carta abierta para toda Francia luego del Mundial 2026 . El mensaje estuvo dirigido a todo el entorno de la selección francesa. Mbappé agradeció a sus compañeros, a los hinchas, al cuerpo técnico y a la Federación.

También tuvo palabras para Didier Deschamps , que dejó recientemente su cargo al frente del equipo nacional. “A Didier ya le he dicho lo que le tenía que decir, él lo sabe” , reza el comunicado.

“Esta Copa del Mundo termina, pero la historia continúa” , escribió la figura de Real Madrid , en un texto atravesado por el reconocimiento a quienes acompañaron al seleccionado durante todo el torneo.

“Duele y seguirá doliendo, no les voy a mentir” , reconoció Mbappé al referirse a la eliminación. Sin embargo, lejos de quedarse anclado en la derrota, el atacante también expresó su entusiasmo por los desafíos que vendrán y por el vínculo que mantiene con los seguidores de "Les Bleus".

“Habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno en las que nos reuniremos todos frente a ese mismo juego, con las mismas ganas intactas” , concluyó, en un mensaje que combina autocrítica, agradecimiento y la promesa de volver a intentarlo.

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La carta completa de Mbappé

“Un mes de emoción. De superación. De orgullo por llevar los colores de Francia.

De pasión, sobre todo, la misma que nos anima en el campo y que anima a ustedes, frente a la pantalla como en las tribunas. Eso es lo que hemos vivido juntos, una historia increíble.

No traemos un trofeo colectivo. Duele y seguirá doliendo un tiempo, no les voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador lo acepto con orgullo, pero habría sido muchísimo mejor con la copa además.

Quizá nos debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos el final de la historia, elegimos lo que ponemos dentro, y lo hemos dado todo. De eso estamos orgullosos.

Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos ha llevado del primer al último partido, nunca habría podido marcar tanto. Este título es tanto del colectivo como mío.

De pequeño, soñaba con jugar una Copa del Mundo, al menos una. He jugado tres, he ganado una y, este año, he tenido el orgullo de disputarla con la cinta de capitán. Nunca lo olvidaré.

Ustedes habrán quedado despiertos hasta tarde, a veces hasta el corazón de la noche según las zonas horarias, para vernos jugar al otro lado del mundo, se habrán reunido en casa, en los bares, en familia o entre amigos, por toda Francia y más allá.

Otros estaban lo más cerca posible de nosotros, en los estadios, con la bandera sobre los hombros. Niños con ojos brillantes, hombres y mujeres de todos los orígenes y todas las generaciones, reunidos alrededor del mismo placer, el del compartir. Esa es la fuerza de este deporte.

Y nunca nos han abandonado, ni siquiera en los momentos más duros, ni siquiera cuando lo merecíamos menos. Esta historia la hemos escrito con millones de manos, no solo once en el campo, impulsados por la misma pasión.

A Didier, ya le he dicho lo que tenía que decir, lo sabe. Gracias a él, a todo su equipo también, fisioterapeutas, cocineros, preparadores, choferes, todos aquellos que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible. Y a quienes nos han recibido en Estados Unidos durante toda esta competición.

El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que tomamos muy en serio, que trabajamos toda una vida para intentar dominarlo, pero un juego al fin y al cabo, con sus reglas simples que no han cambiado desde que empezamos a jugarlo: balón, arco, ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión.

Esta Copa del Mundo termina, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno en las que nos reuniremos todos frente a ese mismo juego, con las mismas ganas intactas. No hemos terminado de jugar juntos".

Gracias por todo".