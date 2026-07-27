El invento para aprender piano: el teclado inteligente que escucha cómo tocás y corrige tus errores + Agregar ámbito en









Este nuevo aparato llegó para revolucionar el aprendizaje de piano. No solo analizará los resultados, sino que también corregirá al usuario en el momento.

Este aparato buscará revolucionar la forma en la que se aprende música. Freepik

Millones de personas sueñan con aprender a tocar un instrumento, pero no siempre resulta fácil dar con la persona dispuesta a enseñarles. Encontrar a alguien con la suficiente paciencia es clave, por lo que este invento llegó para perfeccionar las habilidades con el piano.

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ROLI creó AI Music Coach, un asistente basado en IA orientado a mejorar la práctica del usuario en tiempo real. Este avance tecnológico busca funcionar como un profesor, ya que no solo guía a la persona, sino que también responde preguntas y realiza los ajustes necesarios al instante.

Este producto consta de: un piano, un asistente que analiza al usuario y una suscripción necesaria para aprovecharlo al máximo. ROLI De qué trata este teclado con IA La empresa ROLI presentó un teclado que incorpora AI Music Coach, un asistente basado en inteligencia artificial pensado para acompañar el aprendizaje del piano. El sistema escucha la interpretación mientras la persona toca y analiza distintos aspectos de la ejecución para ofrecer correcciones en tiempo real.

A diferencia de otras plataformas que muestran el resultado una vez finalizado el ejercicio, este interviene durante la práctica. El asistente puede detectar errores de digitación, ritmo, precisión, postura y coordinación de las manos, además de explicar las correcciones necesarias para mejorar la ejecución de cada pieza.

La herramienta también permite mantener conversaciones por voz con el usuario durante el ensayo. De esa manera, es posible realizar consultas sobre una técnica, la posición de las manos o un fragmento de una canción y recibir respuesta inmediata. Además, adapta las recomendaciones según el nivel individual y el progreso registrado en las distintas sesiones.

Las características claves de este invento El ROLI Piano cuenta con 49 teclas de tamaño completo iluminadas con tecnología RGB, un sistema que señala las notas a tocar durante cada ejercicio. También incorpora conectividad Bluetooth, puerto USB-C, compatibilidad con MIDI y entrada para pedal de sustain, por lo que puede utilizarse tanto para estudiar como de controlador para otros programas de producción musical. El funcionamiento del teclado se complementa con Airwave, un sensor instalado sobre el instrumento que utiliza cámaras para registrar el movimiento de las manos en tres dimensiones. Esa información se combina con el audio de la interpretación para identificar con mayor precisión errores de técnica y ofrecer una devolución acorde a cada práctica. Otra de las características del sistema es su integración con ROLI Learn, la plataforma educativa de la compañía donde se encuentran las lecciones y ejercicios utilizados por AI Music Coach. El teclado ofrece una autonomía de hasta seis horas por carga, tiene un precio inicial de u$s599 y Airwave se vende por u$s349. Para acceder a todas las funciones del asistente también es necesaria una suscripción, cuyos planes comienzan desde u$s10 por mes.

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