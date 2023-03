Distinguen a IAE Business School

EQUIS (European Quality Improvement System) es una acreditación creada por EFMD (European Foundation Management Development), que se estableció como punto de referencia y calidad para las escuelas de negocios de todo el mundo. Evalúa no solo los programas de postgrado, sino todas las actividades y subunidades de la institución, incluidas las vinculadas a investigación, las unidades de aprendizaje, la provisión de educación ejecutiva y el alcance comunitario. Su alcance cubre todos los programas ofrecidos por la institución, tanto de educación ejecutiva, Masters, PhD como programas a medida.

Las escuelas que están acreditadas por EQUIS deben estar principalmente dedicadas a la educación gerencial y demostrar no solo una alta calidad en todas las dimensiones de sus actividades, sino también un alto grado de internacionalización. Esto implica empresas reclutando en todo el mundo, profesores formados en reconocidas universidades, estudiantes que deciden obtener su educación fuera de sus países de origen, y escuelas construyendo alianzas a través de fronteras y continentes.

Esta reacreditación que acaba de obtener el IAE Business School, es periódica, en este caso por el plazo de 3 años, para poder dar seguimiento a los procesos planteados e iniciativas, y funcionar como un aprendizaje continuo.

La distinción se suma a otros reconocimientos que el IAE viene recibiendo, como lo es el prestigioso ranking de la publicación británica Financial Times, del cual participa hace más de 20 años, siendo hoy la única escuela en Argentina, y con la posición número 1 en la categoría “Growth” en Latinoamérica. Con esta reacreditación, el IAE no solo mantiene su Triple Corona, sino que forma parte de una selección de escuelas con gran prestigio mundial, como HEC, IESE Business School, London Business School y University of Michigan, entre otras.