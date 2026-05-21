Carola Pessino asumió como la nueva rectora de UCEMA

La economista de amplia trayectoria en el mundo académico quedó a cargo de la gestión de la universidad del CEMA. En el acto de asunción, definió los pilares que guiarán la nueva etapa institucional.

La Universidad del CEMA (UCEMA) celebró el acto de asunción de Carola Pessino como nueva rectora. La economista y académica definió los pilares que guiarán a su gestión, encuadrada dentro de una nueva etapa de la institución que estará orientada a profundizar la excelencia académica, la internacionalización y el desarrollo interdisciplinario.

Durante su discurso, Pessino definió como " un honor" asumir el nuevo rol al frente de UCEMA "en momentos en que nos acercamos a un hito: los 50 años de la universidad". En ese sentido, destacó que UCEMA "nació de una idea muy clara" centrada en "aplicar el pensamiento teórico y empírico a los problemas del desarrollo de la Argentina y la región”.

En ese marco, remarcó su compromiso con el crecimiento de la institución, tanto a nivel local como hacia el exterior. “Vuelvo hoy a mi alma mater con entusiasmo y con el compromiso de contribuir a su mayor crecimiento, institucionalización y proyección internacional" , afirmó.

En el acto que se llevó adelante en el Auditorio, Pessino también destacó el valor de la comunidad universitaria como base para su funcionamiento y proyección. " Una universidad no es solamente un conjunto de programas: es una comunidad de personas que enseñan, investigan, aprenden, administran y sostienen diariamente una misión compartida. Esa comunidad es el verdadero corazón de UCEMA ”.

En relación con los desafíos de esta nueva etapa, señaló que su visión para los próximos años se apoya en tres grandes ejes. “El primero es profundizar la marca UCEMA y fortalecer el trabajo interdisciplinario. El segundo es avanzar hacia una internacionalización más profunda. Y el tercero, consolidar una universidad con excelencia académica, capital humano sólido, instituciones fuertes y una gobernanza también muy sólida”, explicó.

Por su parte, Roque Fernández destacó durante el acto que la designación de Pessino “más que una bienvenida, es un welcome back" debido a la relación de la economista con la institución. "Carola estuvo vinculada a UCEMA desde sus primeros años y fue alumna de la segunda maestría de la universidad. Su liderazgo va a permitir interactuar y potenciar todas las carreras que tenemos en la universidad”, remarcó.

Con una reconocida trayectoria académica y profesional, Pessino liderará la nueva etapa institucional de UCEMA, en un contexto en que se preparan para celebrar sus 50 años de historia en 2027, reafirmando su compromiso con la formación de profesionales íntegros y la generación de conocimiento con impacto en la sociedad.

Con una destacada trayectoria internacional, Pessino se desempeñó desde 2014 en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde lideró iniciativas vinculadas a políticas fiscales y equidad. Es Ph.D. en Economía por la Universidad de Chicago, fue Directora del Departamento de Economía de UCEMA y cuenta con una amplia trayectoria académica y en gestión pública. Además, es autora de numerosas publicaciones académicas sobre desarrollo económico, política fiscal y capital humano, con trabajos citados por organismos internacionales y medios especializados de todo el mundo.