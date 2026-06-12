Dos líderes con una misma visión: YPF y Prestige Auto firman acuerdo para impulsar nuevas soluciones en movilidad

La petrolera y el distribuidor exclusivo de autos y vans Mercedes-Benz en Argentina combinarán experiencia, tecnología e innovación para dar respuestas a los desafíos actuales. El compromiso abarca desde proyectos en Vaca Muerta hasta combustibles, lubricantes y electromovilidad.

La petrolera YPF y Prestige Auto , distribuidor exclusivo de autos y vans Mercedes-Benz en el país , acordaron trabajar en conjunto para dar impulso al desarrollo de nuevas soluciones en materia de movilidad. Las empresas combinarán experiencia, tecnología e innovación para brindar respuestas a los cambios que presentan los sectores de la energía y el transporte.

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El primer paso del entendimiento se llevó a cabo en la Refinería YPF de La Plata, donde Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía energética, y Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, intercambiaron experiencias y conversaron sobre los desafíos y oportunidades que presenta el futuro de la movilidad, la energía y el transporte.

Marín y Herrero rubricaron el acuerdo entre YPF y Prestige Auto en la refinería de la petrolera en La Plata.

A partir de esta colaboración, ambas compañías se comprometieron a trabajar en el desarrollo de soluciones para las operaciones de YPF, especialmente en entornos de alta exigencia como el yacimiento de Vaca Muerta, donde la eficiencia, la confiabilidad y la tecnología resultan fundamentales.

En ese marco, Prestige Auto acordó incorporar lubricantes YPF ELAION AURO en sus servicios de posventa y utilizará combustibles YPF INFINIA TURBOCLEAN en sus vehículos. Además, la primera carga de combustible de cada Sprinter producida en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio será realizada con combustibles YPF.

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El acuerdo incluye también acciones conjuntas de comunicación y experiencia de marca, iniciativas de movilidad sustentable, innovación aplicada al transporte, capacitación para estudiantes de escuelas técnicas y actividades vinculadas al automovilismo.

“Con YPF compartimos una visión basada en la innovación, el desarrollo tecnológico y la industria nacional. Esta alianza nos permitirá generar nuevas oportunidades y seguir acompañando la evolución de la movilidad en Argentina”, señaló Herrero, CEO de Prestige Auto.

YPF_2Junio26_RefineriaLaPlata_0025_ Marín y Herrero durante la recorrida por la Refinería YPF de La Plata.

Por su parte, Marín destacó que el acuerdo "ratifica la calidad de los productos de YPF y refleja nuestra vocación de seguir ofreciendo soluciones de excelencia para nuestros consumidores”.

Con esta iniciativa, ambas compañías comienzan una nueva etapa de trabajo conjunto orientada a crear más valor para los usuarios y acompañar la transformación de la movilidad en Argentina.