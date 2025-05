El adolescente que se convirtió en millonario gracias a las criptomonedas pero se ganó muchos enemigos

Este tipo de maniobra se conoce como soft rug pull, una jugada donde el creador de una moneda vende toda su tenencia para capitalizar la suba de precio generada por otros compradores. Aunque no es estrictamente ilegal, en la comunidad cripto es vista como una traición.

Lejos de conformarse, el chico repitió el truco con otras dos divisas: im sorry y my dog lucy, elevando su ganancia total a más de 50 mil dólares. Pero con el éxito vino el repudio. En minutos, su identidad y la de su familia comenzaron a circular por redes sociales, y la lluvia de insultos y amenazas no tardó en llegar.

La familia, desconcertada por la velocidad del ascenso y la violencia de los insultos, optó por el silencio. Mientras tanto, el joven estafador volvió al juego con nuevos proyectos. Y el ciclo se repitió.