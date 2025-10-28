El CEO de J.P. Morgan Jamie Dimon refuerza su plan de regreso total a las oficinas







El director ejecutivo continúa instando a los empleados a volver a la presencialidad. La firma considera que los banqueros jóvenes "no logran aprender tanto" cuando trabajan desde casa.

“Los jóvenes se están quedando atrás”, dijo Dimon sobre trabajar desde casa.

El CEO de la compañía J.P.Morgan Chase & Co Jamie Dimon refuerza su plan de regreso total a la oficina. El director ejecutivo dijo que continúa instando a los empleados a volver a la oficina porque la firma vio que los banqueros jóvenes no logran aprender tanto cuando trabajan desde casa.

Dimon, que participó junto a otras importantes figuras de Wall Street -como David Solomon de Goldman Sachs Group Inc. y Larry Fink de BlackRock Inc.- en el Future Investment Initiative en Riad, afirmó que incluso los altos directivos tienen dificultades para mantener conversaciones honestas cuando se reúnen de forma remota.

El CEO de J.P. Morgan Jamie Dimon refuerza su plan de regreso total a la oficina “No estoy criticando a Zoom, pero los jóvenes se están quedando atrás”, dijo Dimon y agregó: “Si mirás tu carrera, aprendiste un poco gracias al sistema de aprendizaje. Estabas con otras personas que te llevaban a una reunión de ventas o te enseñaban cómo manejar un error o algo así. Eso no ocurre cuando estás en un sótano con Zoom”.

jp morgan Depositphotos Este mes, Dimon inauguró la nueva sede de J.P. Morgan en Manhattan, un proyecto multimillonario anunciado hace casi ocho años para demoler el antiguo edificio y construir uno nuevo.

El rascacielos de 60 pisos, con capacidad para unos 10.000 empleados, será el eje de un complejo de varias manzanas que el mayor banco de EEUU consolidó. Este año, Dimon ordenó que todos los empleados regresen a la oficina cinco días a la semana, poniendo fin a la modalidad híbrida para miles de trabajadores y restableciendo la política de asistencia previa a la pandemia.

