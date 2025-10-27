La alegría de Donald Trump por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones: "Fue realmente inesperado tener una victoria así"







El presidente estadounidense resaltó su "respaldo" para la victoria electoral del oficialismo. Además reconoció a los funcionarios por el trabajo de campaña.

Donald Trump celebró la victoria de La Libertad Avanza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y celebró los resultados afirmando que "fue realmente inesperado tener una victoria así". De esta forma, destacó su respaldo al Gobierno y la consolidación de la relación entre ambos países.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense ratificó que es partícipe del 40% de los votos que obtuvo el oficialismo en las elecciones del pasado domingo.

Qué dijo Donald Trump Trump aseguró que el resultado electoral "fue una gran victoria en Argentina" y agregó: "Quiero felicitar al vencedor, y fue un gran vencedor, que tuvo mucha ayuda de nosotros".

