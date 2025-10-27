SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de octubre 2025 - 11:19

La alegría de Donald Trump por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones: "Fue realmente inesperado tener una victoria así"

El presidente estadounidense resaltó su "respaldo" para la victoria electoral del oficialismo. Además reconoció a los funcionarios por el trabajo de campaña.

Donald Trump celebró la victoria de La Libertad Avanza.

Donald Trump celebró la victoria de La Libertad Avanza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y celebró los resultados afirmando que "fue realmente inesperado tener una victoria así". De esta forma, destacó su respaldo al Gobierno y la consolidación de la relación entre ambos países.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense ratificó que es partícipe del 40% de los votos que obtuvo el oficialismo en las elecciones del pasado domingo.

Informate más

Qué dijo Donald Trump

Trump aseguró que el resultado electoral "fue una gran victoria en Argentina" y agregó: "Quiero felicitar al vencedor, y fue un gran vencedor, que tuvo mucha ayuda de nosotros".

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias