Cumbre financiera en el Teatro Colón: el CEO de J.P. Morgan reunió a banqueros y empresarios argentinos







Jamie Dimon, CEO del banco estadounidense, encabezó un encuentro privado en Buenos Aires con referentes del mundo corporativo internacional y figuras destacadas del empresariado local, en el marco del encuentro anual de la entidad.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, encabezó en el Teatro Colón un encuentro con empresarios, funcionarios y referentes del mundo financiero internacional.

El Teatro Colón fue escenario este jueves de un exclusivo encuentro encabezado por Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan Chase, quien reunió a destacadas figuras del mundo financiero global y referentes del empresariado argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El evento, de carácter privado, se realizó en el marco del encuentro anual del banco en Buenos Aires y contó con la presencia de Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido y actual asesor de la entidad; y Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Estados Unidos y socia del grupo financiero.

A los 69 años, Jamie Dimon es considerado uno de los banqueros más influyentes del planeta. Durante la crisis financiera de 2008 logró que JP Morgan saliera mejor parado que la mayoría de sus competidores, consolidando su liderazgo en Wall Street. Bajo su conducción, el banco amplió su presencia internacional, integró innovaciones tecnológicas y fortaleció su rentabilidad.

tony blair Encuentro con plena expectativa por las elecciones del domingo El encuentro se desarrolló en un clima de expectativa por el contexto político y económico del país, a pocos días de las elecciones legislativas. Aunque el foco estuvo puesto en las perspectivas globales del sector financiero, la coyuntura argentina no pasó desapercibida en las conversaciones informales.

Entre los invitados también estuvieron reconocidos empresarios argentinos, como el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin; el presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain; y el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, entre otros. En representación del Gobierno nacional asistió el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien fue el último en arribar al teatro.

Asimismo, la cita reunió a representantes de las principales firmas vinculadas a las inversiones internacionales y al mercado energético. Entre ellos se destacó la presencia de Amin Nasser, directivo de Saudi Aramco, una de las petroleras más grandes del mundo, y de Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.