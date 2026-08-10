El Circuito Live Golf se mantiene con vida tras conseguir un inversor principal que aportará u$s250 millones

El CEO de la competición, Scott O'Neil, ha asegurado que el inversor principal “sostendrá y financiará” la liga durante su transición a su próxima era, que comenzará en 2027. El circuito buscaba 350 millones para seguir vivo. Esta oferta llega después de que Arabia Saudita haya decidido dejar de invertir.

El circuito profesional Live logró sobrevivir a la desinversión de Arabia Saudita tras oficializar un acuerdo con un inversor principal, que fue aprobado por la junta directiva, según ha confirmado Scott O'Neil, CEO de la competición.

El nombre del espónsor todavía no ha sido revelado, pero llega para “garantizar la transición y desempeñar un papel clave en el desarrollo de la próxima liga”, según palabras del propio O’Neil .

El CEO aseguró que el inversor principal “sostendrá y financiará” la liga durante su transición a su próxima era, que comenzará en 2027. No han trascendido los detalles del acuerdo, incluyendo los términos financieros, la identidad de los inversores y la fecha límite para su cierre.

Sin embargo, con un inversor principal ya confirmado, O'Neil ha asegurado que más de una docena de partes han mostrado un gran interés en participar como inversores minoritarios. “No los necesitamos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo”, ha añadido.

El nuevo modelo que está dibujando el circuito, apodado LIV Golf 2.0, ofrecerá a los jugadores la oportunidad de convertirse en accionistas mayoritarios de la liga. “El plan al que nos adaptaremos con el tiempo es uno en el que los jugadores, los equipos y la liga tendrán distintos grados de derechos sobre los jugadores; y los jugadores tendrán participación accionaria en la liga y en el equipo en el que jueguen”, aseguró O´Neil.

Ese fondo de participación accionaria de los jugadores se crearía como parte de una transacción de propiedad, mientras que el nuevo formato de la competición será una combinación de diez eventos por equipos, divididos equitativamente entre nacionales e internacionales, y hasta diez torneos individuales.

Este giro garantizará que LIV disponga de diez torneos durante el año 2027, cinco en suelo estadounidense y otros cinco campeonatos alrededor del mundo, y que propiciará un gran cambio para los jugadores. Y es que estos pasarán a ser accionistas mayoritarios del circuito, además de recuperar sus derechos de imagen.

Live Golf logra sobrevivir tras conseguir un sponsor principal que aportará alrededor de u$s250 millones de dólares. @X.com

También quiere organizar eventos como antesala de los majors y contar con un calendario que permita a sus jugadores competir en otros circuitos. Rahm y Tyrrell Hatton ya juegan en el circuito europeo. El PGA Tour todavía mantiene una prohibición de un año para cualquiera que compita en LIV.

Los u$s25 millones en premios, una cifra que ahora iguala el PGA Tour en sus eventos emblemáticos, tendrán que ser sustancialmente menores de aquí en adelante. Incluso con un inversionista principal, persisten las dudas sobre si los golfitas más importantes se quedarán.

“Creo que tenemos suficiente apoyo de suficientes jugadores, y contamos con un formato tan interesante y global; creo que nos irá bastante bien para conseguir a las estrellas adecuadas para este deporte”, manifestó O’Neil.

El nacimiento de LIV Golf

El LIV Golf llevaba en busca de capital desde el pasado abril, cuando el Fondo de Inversión Saudí (PIF) decidió vender su participación. Este fondo soberano invirtió más de u$s5.000 millones en el circuito desde su creación en 2022. Además, el pasado julio ya se anunciaron los planes de la liga de despedir a parte de la plantilla de Estados Unidos y Reino Unido. Esta reestructuración fue uno de los intentos de encontrar la sostenibilidad mientras se buscaban posibles compradores

El LIV Golf nació con un formato alternativo al del PGA Tour, basado en competiciones por equipos, torneos de 54 hoyos, premios de u$s25 millones por evento y una estrategia de captación de figuras mediante contratos garantizados.

La inversión del nuevo sponsor rondará los 250 millones anuales, una cantidad que permitiría sobrevivir a la Liga pero no mantener el actual formato de 14 torneos anuales con bolsas de premios de 25 millones cada uno, más los gastos de la organización de cada cita y los altísimos contratos de estrellas como Jon Rahm y Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka y Patrick Reed.

Ahora queda por saber si esta nueva fórmula convencerá a figuras como Rahm o algunos decidirán el regreso a los circuitos tradicionales.