Horror en el río Paraná: tres mujeres murieron tras el naufragio de su embarcación

Tres mujeres argentinas que habían ido a pasar el día en una isla turística cerca de la localidad de Cerrito murieron este sábado en el sur de Paraguay luego de que su embarcación naufragara en el río Paraná , a la altura del departamento de Ñeembucú. Una de las víctimas fatales era menor de edad.

Los primeros reportes de las autoridades informan que el hecho sucedió cerca de la medianoche del sábado. El grupo estaba volviendo a la Argentina después de haber pasado el día en una isla turística cerca de la localidad de Cerrito.

El comisario local, Damiano Cano , aseguró que el mal clima —fuertes lluvias y ráfagas de viento— junto con el uso de una embarcación "no apta" para las corrientes del Paraná, habrían provocado el vuelco.

“ Se presume que el factor climatológico fue el causante , porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento ”, explicó.

Dos menores de 11 y 16 años que viajaban en el mismo barco pudieron ser rescatadas con vida por pescadores de la zona. Las autoridades paraguayas siguen trabajando para encontrar a un hombre que todavía está desaparecido, identificado como Roberto Encina.

Río Paraná: hubo otros dos siniestros y Prefectura lanzó un operativo de urgencia para rescatar a dos desaparecidos

Horas más tarde, entrada la madrugada del domingo, un hecho similar sucedió a la altura del kilómetro 1190 del río Paraná. La Prefectura tuvo que acudir a otro incidente tras el reporte de un hombre caído mientras circulaba en una moto de agua. El diario El Libertador informó que el conductor del vehículo fue encontrado y explicó que se descompensó durante la navegación y se cayó al río a la costa.

Otro siniestro se registró más tarde también en el río Paraná, a la altura de Corrientes, cuando una lancha dio una vuelta campana con ocho personas a bordo. Dos de ellas permanecen desaparecidas y Prefectura lleva a cabo un operativo de urgencia para buscarlas.

Una lancha particular pudo rescatar a seis de los tripulantes con vida y los llevó a la costa. Sin embargo, dos de ellos -identificados como Sergio Estorti (43) y Melina (34)- continúan desaparecidos.