Un temporal deja un muerto y desaparecidos en el sureste de España y activa alertas extremas

Lluvias torrenciales, inundaciones y rescates golpean a Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, con alertas rojas y naranjas, ríos desbordados y búsqueda contrarreloj de personas arrastradas por la corriente

El fuerte temporal en el sureste de España provocó un muerto y dos desaparecidos.

Un fuerte temporal provocó un muerto y dos desaparecidos en el sureste de España, con graves inundaciones en provincias como Murcia y Málaga, mientras la alerta se extendió a Granada, Almería y la Comunidad Valenciana, obligando a desplegar operativos de emergencia y a extremar las medidas de prevención.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió máxima precaución ante el avance del fenómeno y advirtió sobre el impacto de las lluvias intensas que afectan a distintos puntos del país. Las consecuencias más graves se registraron en la comunidad autónoma de Andalucía, donde se produjeron las víctimas.

Máxima precaución ante las fuertes lluvias y el temporal que azota distintos puntos del país.



Quiero agradecer la labor de todos los servicios de emergencia que trabajan por la seguridad de la ciudadanía.



Infórmate en @AEMET_Esp y consulta siempre fuentes oficiales. https://t.co/QfI7shkEV8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 28, 2025 Víctimas y operativos de rescate en Andalucía La Guardia Civil confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los dos hombres que habían desaparecido tras ser arrastrados por un río en Alhaurín el Grande (Málaga). La furgoneta en la que viajaban fue encontrada volcada y con severos daños en el cauce del río Fahala, luego de las intensas precipitaciones.

En Granada, en tanto, continúa la búsqueda de un joven que fue arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada cuando intentaba cruzar el cauce desbordado con su motocicleta. El acompañante logró ponerse a salvo, pero el otro permanece desaparecido.

Alertas rojas, desbordes y evacuaciones El temporal avanzó hacia el este, con zonas de Murcia bajo alerta roja, el nivel máximo por lluvias, mientras Almería y la Comunidad Valenciana permanecen en alerta naranja. En la provincia de Murcia, una tromba de agua dejó acumulados que podrían alcanzar los 65 litros en una hora, con calles inundadas y ramblas desbordadas, incluso en la capital provincial.

En Alicante, se registraron desbordes de barrancos, y en Valencia las precipitaciones llegaron a 40 litros por metro cuadrado en una hora, con previsiones de hasta 150 litros en menos de 12 horas en algunos sectores. Málaga había permanecido en alerta roja hasta la madrugada, cuando el río Guadalhorce alcanzó niveles históricos, antes de iniciar un lento descenso, aunque con desalojos y rescates en varios municipios. Embed Climate AwarenessDec 28, 2025 #extremeweather



Extreme rainfalls led to sharp rise in river levels and large-scale floods in #Spain #Malaga

Blizzard in Tromsø, #Norway

Destructive water tornado in Puerto de Mazarron, Murcia #Spain

Hail storm in Serralbe, Alicante #Spain pic.twitter.com/NePgAJMA1B — Irene (@irene_makarenko) December 28, 2025 Además, rige alerta amarilla -riesgo moderado- en Albacete, Alicante, Teruel y Castellón, y en zonas de montaña de Girona por riesgo de aludes. Cataluña mantiene activadas las advertencias por crecidas de ríos y aludes en el Pirineo y Prepirineo, debido al elevado caudal tras varios días de lluvias. Las autoridades prevén que el temporal comience a retirarse el lunes, aunque recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y evitar desplazamientos en las áreas más afectadas.

