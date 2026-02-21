El futuro del sistema previsional ante la baja natalidad: qué escenarios se pueden esperar en la Argentina

Economistas proyectaron un futuro pesimista en las pensiones de los argentinos ante la menor cantidad de nacimientos. El Fondo de Asistencia Laboral del actual proyecto de modernización impulsado por el Gobierno podría atentar contra la sustentabilidad del régimen jubilatorio.

Con la natalidad a la baja, economistas y otras voces proyectan un futuro pesimista en las pensiones si no se apuntan al crecimiento económico y el trabajo formal.

La baja natalidad en la Argentina registrada en los últimos años prendió la alarma de los posibles impactos futuros para el sistema de jubilaciones . Los principales debates apuntan a generar crecimiento económico y un sistema de apoyo a los ancianos. Al mismo tiempo, especialistas cuestionaron el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) propuesto por la ley de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo .

La socióloga María de las Nieves Puglia destacó a Ámbito que prevalece la informalidad en una gran parte de la masa laboral y que ese factor, junto a una eventual reforma, suma incertidumbre ante el futuro del trabajo registrado.

Por otro lado, economistas comentaron que el primer paso para un sistema previsional fuerte es apostar al crecimiento económico y la creación del empleo formal. Por último, el abogado Christian D'Alessandro apuntó contra el FAL , al señalar que su funcionamiento solo desfinanciaría al sistema de pensiones.

Un conteo de Argendata indicó que mientras en el primer censo (1869) los menores de 20 años llegaban a un 53% de la población nacional , para 2025 ese guarismo está en el orden del 29%. En contraste, las personas mayores de 65 años pasaron de constituir apenas el 2% de la población a representar el 12,5% del total. La plataforma señaló que este fenómeno es resultado directo de la caída de dos factores: la mortalidad y la Tasa Global de Fecundidad (TGF), que indica el promedio de hijos por mujer al final de su vida reproductiva. Desde la plataforma, sostienen que este último factor se aceleró fuertemente "en los últimos 10 años". La TGF estima que "una población necesita cerca de 2,1 hijos por mujer para mantener su estructura y tamaño constante de una generación a otra". Ahora bien, la trayectoria de la fecundidad en Argentina es muy particular:

Segunda mitad del siglo XIX: el promedio de hijos rondaba en 6,8, un nivel “natural” para sociedades sin control de la natalidad;

el promedio de hijos rondaba en para sociedades sin control de la natalidad; Primera mitad del siglo XX: la fecundidad pasó a entre 5,3 y 3,2 hijos desde 1920 a 1950 , con un descenso rápido y ralentizado a partir de este año.

la fecundidad pasó a , con un descenso rápido y ralentizado a partir de este año. Segunda mitad del siglo XX: hacia finales del siglo, se pasó de 3,2 a 2,6 hijos para el 2000.

hacia finales del siglo, se pasó de para el 2000. No obstante, registraron un salto importante desde 2014: desde allí la TGF disminuyó más de un 40% y para 2023 tocó el mínimo histórico de 1,3 hijos por mujer.

Nacimiento.jpg Desde Argendata alertaron que la baja fecundidad se aceleró fuertemente "en los últimos 10 años".

Qué hacer para evitar un desborde del sistema previsional: dicen los economistas

Bajo este panorama, un desafío pendiente es cómo evitar un desborde del sistema previsional. Su fin es proveer seguridad económica a quienes no pueden seguir generando ingresos en el mercado de trabajo y, para funcionar, debe adaptarse a los cambios poblacionales, explicó el economista y demógrafo de CIPPEC Rafael Rofman.

"Esto no es muy complejo de lograr, pero requiere decisiones difíciles en términos políticos", recalcó y detalló que, en ese sentido, hacen falta dos condiciones: por un lado, que el diseño del sistema no tenga "inequidades e ineficiencias que lo hagan más costoso" y por otro "que la economía crezca en forma sostenida".

A esta postura se sumó el economista Eugenio Díaz Bonilla, quien sostuvo que se requiere "una visión de conjunto" ya que "no alcanza con cambiar parámetros específicos". Las variables a considerar son:

Crecimiento económico

Empleo y cuánto es formal

La estructura de edad

El total del gasto público en pensiones y los parámetros que definen ese gasto

y los parámetros que definen ese gasto Resto del gasto social relacionado (contributivo, porque afecta al costo salarial, y no contributivo, porque afecta el gasto total)

El total del gasto e ingresos públicos

"Aún si crecemos en 2026, todavía estaríamos un 6% por debajo del ingreso per cápita de 2011. O sea que no crecimos sino que caímos en los últimos 15 años", aseveró y mostró sus dudas con la actual configuración macroeconómica, incluyendo el cepo cambiario: "Sectores importantes, como minería y energía, pueden no generar empleos suficientes, dependiendo de si nos quedamos en producción primaria o tratamos de subir en la cadena de valor", recalcó.



En cuanto al trabajo formal, comparó: "Tenemos una tasa de participación del empleo del 70.5%, similar a Chile. Pero en la Argentina alrededor del 51% es informal, cuando en Chile es solamente 27%; en Uruguay que tiene 77% de participación, solamente un 29% es informal".

Reforma Laboral Congreso "Veo una masa de trabajadores informales muy grande y con la certeza de que una reforma laboral no genera más trabajo", advierten desde la Sociología.

El FAL y la informalidad, los puntos polémicos de la discusión

Con este panorama, un temor es la extensión de la edad jubilatoria. Al respecto, la socióloga y consultora independiente María de las Nieves Puglia reconoció que es una medida válida pero si se toma de forma aislada "es un tiro en el aire esperando que pegue en un agujero negro". Además, recalcó que la ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno podría ser perjudicial para las pensiones.



"Veo una masa de trabajadores informales muy grande y con la certeza de que una reforma laboral no genera más trabajo, no sabemos cómo va a crecer/disminuir la cantidad de aportantes. Si el empleo registrado continúa bajando, veo que la crisis en el sistema solo va a crecer", reflexionó.



A esto se suma un tercer factor: las condiciones materiales de los futuros jubilados, que para Puglia pertenecen "más a generaciones de inquilinos que propietarios". Un sistema de protección para los adultos mayores consta de varias aristas: cuidados de larga duración, residencias, centros de día, entre otros. No obstante, junto a la "caída de la obra pública y de este sistema integral -ahora solo enfocado en la AUH y Tarjeta Alimentar- no se va a aguantar el crecimiento de la población dependiente".

El sistema previsional se sustenta por los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores. A su vez, dentro del sistema contributivo se suman los impuestos, multas e intereses recaudados por la Seguridad Social de evasores como los empleadores que tienen empleados desregularizados en tiempo y forma, entre otras.

El abogado previsional Christian D'Alessandro señaló que todo ese conjunto "representa cerca de un 60% de la recaudación que ingresa al sistema jubilatorio", pero advirtió que "como no alcanza para sostener a todos los jubilados" debido aportes y contribuciones insuficientes, "el Estado toma otro recaudo para el 40% restante: la vía impositiva de los productos del consumo masivo".

Jubilados El abogado Christian D'Alessandro advirtió que se necesitan cuatro trabajadores para sostener a un jubilado y "hoy hay un 1,2" por cada uno.

El letrado subrayó que si bien se necesitan cuatro trabajadores para sostener a un jubilado "hoy hay un 1,2 por cada uno". Con la baja natalidad y alto envejecimiento, D'Alessandro indicó que ingresarían "menos personas que hagan funcionar la máquina" lo que llevaría a que "el motor productivo caiga y esto genere crisis".

En ese sentido, rechazó la aplicación de la reforma laboral planteada por el oficialismo ya que afectaría "aún más el trabajo registrado" y apuntó contra el FAL como esa "formalización de la precariedad": "No habrá ingreso de contribuciones y aportes. Además le quitan parte de las contribuciones patronales que sostienen a las jubilaciones, porque van a ese fondo de asistencia y se desfinancia".

Así, "el 40% que venía de impuestos, al haber una retracción del consumo, va a provocar menos ingresos sociales para que una partida vaya destinada a las jubilaciones, por ende están creando una crisis".

Por último, el abogado hizo una proyección a futuro al pedir "reglas claras", que incluyan incentivar los nacimientos, ya que a esta reforma laboral podría suceder una previsional: "Van a decir 'no hay plata'. Entonces van a venir con un sistema privado de jubilaciones porque el sistema está quebrado. Pero porque lo hicieron quebrar".