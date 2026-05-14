De cuánto es la fortuna de Steve Kerr y cómo se convirtió en el entrenador mejor pago de la NBA

El arquitecto de uno de los mejores equipos de la historia de la NBA, conocé su trayectoria hasta el éxito total.

Steve Kerr es una de las figuras más influyentes y respetadas en la historia contemporánea del básquetbol . Reconocido mundialmente por su agudeza táctica y su capacidad de liderazgo, logró trascender su etapa como jugador para consolidarse como el arquitecto detrás de una de las dinastías más dominantes de la NBA y ganó millones de dólares en el camino .

Su nombre es sinónimo de éxito, acumulando anillos de campeonato tanto dentro de la cancha como desde el banco de suplentes. Más allá de sus logros deportivos, Kerr se ha transformado en un referente de gestión de talentos y consistencia competitiva . Como entrenador principal de los Golden State Warriors, ha sabido moldear un estilo de juego revolucionario que cambió la liga.

Esta trayectoria de excelencia no solo le ha valido el reconocimiento de sus pares, sino que lo ha posicionado como una de las personalidades mejor remuneradas en el ámbito del deporte profesional .

Durante las Finales de la NBA de 2018, serie en la que sus Golden State Warriors se enfrentaron a los Cleveland Cavaliers por el título.

Stephen Douglas Kerr nació en Beirut, Líbano, debido a la carrera académica y diplomática de su padre. Desde temprana edad, mostró una disciplina férrea y una gran pasión por el deporte, factores que lo llevaron a destacar en el básquetbol universitario con los Arizona Wildcats. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por experiencias internacionales que forjaron un carácter resiliente, fundamental para enfrentar los desafíos de la alta competencia.

Su ingreso a la NBA se produjo en 1988, tras ser seleccionado en la segunda ronda del draft por los Phoenix Suns. Aunque no poseía las condiciones físicas más imponentes de la liga, Kerr compensó con una inteligencia de juego superior y una puntería excepcional desde la línea de tres puntos.

Estas habilidades lo convirtieron en un jugador de rol indispensable, especialmente durante su etapa en los Chicago Bulls junto a Michael Jordan, donde fue protagonista de momentos icónicos y múltiples campeonatos.

A lo largo de sus 15 temporadas como profesional, Kerr defendió las camisetas de equipos como Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, San Antonio Spurs y los mencionados Bulls. Su carrera culminó con cinco títulos de la NBA como jugador, estableciendo un récord de efectividad en tiros de larga distancia que aún hoy es recordado. Esa etapa sentó las bases de su profundo conocimiento del juego y su capacidad para leer las dinámicas de equipo en los momentos de mayor presión.

Embed - Steve Kerr 1995-96 Highlights with the Chicago Bulls

Su faceta tras retirarse de la NBA

Tras alejarse de las canchas, Kerr exploró roles como analista de televisión y ejecutivo de franquicias, pero su verdadero impacto llegó al asumir el cargo de entrenador jefe. Bajo su mando, los Golden State Warriors alcanzaron niveles de éxito histórico, logrando cuatro campeonatos en menos de una década. Este desempeño excepcional lo llevó a firmar recientemente una extensión de contrato récord, consolidándose como el director técnico mejor pago en la historia de la NBA con un salario anual de u$s17.5 millones.

El éxito económico de Kerr es un reflejo directo de su capacidad para generar valor y victorias. El acuerdo de dos años por u$s35 millones no solo premia su pasado, sino que asegura la continuidad de una cultura ganadora en San Francisco. Su transición de jugador de rol a estratega de élite ha sido impecable, logrando que su remuneración sea comparable a la de las grandes estrellas de la liga, algo poco común para un puesto técnico.

Fortuna de millones: el patrimonio de Steve Kerr

Hacia mediados de 2026, el patrimonio neto de Steve Kerr se estima en aproximadamente u$s65 millones. Esta cifra es el resultado de décadas de trabajo constante, comenzando con sus salarios como jugador profesional y potenciándose exponencialmente a través de sus contratos como entrenador de élite y diversos acuerdos comerciales.

Su estabilidad financiera refleja una carrera gestionada con inteligencia, aprovechando cada etapa de su vida profesional para incrementar su capital. La fortuna de Kerr no solo proviene de sus ingresos directos en la NBA, sino también de su imagen pública y su rol como conferencista y líder de opinión en el deporte.