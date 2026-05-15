EEUU cree que China aumentará sus compras de petróleo estadounidense tras la crisis energética por la guerra con Irán

El secretario de Energía estadounidense anticipó un mayor flujo de crudo hacia Asia luego de las disrupciones globales provocadas por el conflicto en Medio Oriente. Alaska aparece como una nueva apuesta exportadora.

La crisis energética derivada de la guerra volvió a poner al petróleo en el centro de las tensiones geopolíticas globales.

El secretario de Energía de Estados Unidos , Chris Wright, afirmó que China probablemente aumentará sus compras de petróleo estadounidense en medio de las tensiones globales generadas por la guerra con Irán y las alteraciones sobre el suministro energético internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CNBC, donde el funcionario sostuvo que la crisis en Medio Oriente está reconfigurando los flujos globales de petróleo y abriendo nuevas oportunidades para las exportaciones energéticas norteamericanas.

“Sí. Creo que lo harán”, respondió Wright al ser consultado sobre la posibilidad de que China incremente sus importaciones de crudo estadounidense.

El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos alteró significativamente el mercado energético global durante las últimas semanas.

Las tensiones sobre el estrecho de Ormuz , uno de los principales corredores marítimos del petróleo mundial, generaron volatilidad sobre precios, logística y abastecimiento.

En ese contexto, Estados Unidos busca posicionarse como un proveedor alternativo para los grandes consumidores asiáticos, particularmente China.

Según Wright, el interés asiático no solo se concentra sobre el petróleo proveniente del Golfo de México, sino también sobre futuros desarrollos energéticos en Alaska.

Alaska gana protagonismo en la estrategia exportadora

El funcionario estadounidense destacó que existe un “enorme interés” de compradores asiáticos en adquirir petróleo proveniente de Alaska.

“Ahora nuestro petróleo sale del Golfo de México. Veremos que una mayor parte de ese petróleo se destina a China, pero en un futuro no muy lejano veremos más petróleo saliendo de Alaska”, señaló.

La referencia aparece en un momento donde Estados Unidos impulsa nuevos desarrollos energéticos y busca ampliar infraestructura exportadora hacia Asia.

El crecimiento de la producción norteamericana también se da en paralelo con un escenario internacional marcado por incertidumbre geopolítica y mayor competencia por garantizar abastecimiento energético.

China busca diversificar proveedores

La posibilidad de que China incremente compras de petróleo estadounidense refleja además la necesidad de diversificar fuentes de suministro en un contexto global cada vez más volátil.

Las interrupciones derivadas de la guerra en Medio Oriente reactivaron preocupaciones sobre seguridad energética en las principales economías importadoras.

En paralelo, el mercado petrolero mundial continúa atento a posibles impactos sobre exportaciones provenientes del Golfo Pérsico, una región clave para el abastecimiento global.

El petróleo vuelve al centro de la disputa geopolítica

La crisis energética derivada de la guerra volvió a poner al petróleo en el centro de las tensiones geopolíticas globales.

Mientras Estados Unidos busca ampliar exportaciones y fortalecer vínculos energéticos con Asia, países consumidores intentan asegurar abastecimiento frente a posibles interrupciones logísticas y subas de precios.

El escenario también refuerza el peso estratégico de los grandes productores fuera de Medio Oriente, en un mercado cada vez más condicionado por conflictos internacionales y riesgos sobre las cadenas globales de suministro.