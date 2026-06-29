El Gobierno habilitó a una aerolínea para operar una nueva ruta entre Buenos Aires y Natal

La autorización fue otorgada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo luego de que la compañía acreditara el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos. También recordó la reciente habilitación de nuevas rutas para la aerolínea paraguaya Paranair.

La medida fue oficializada este lunes mediante la Disposición 12/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional autorizó a TAM Linhas Aéreas S.A . (LATAM Airlines Brasil) a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas entre Buenos Aires y la ciudad brasileña de Natal , en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.

La medida fue oficializada este lunes mediante la Disposición 12/2026 , publicada en el Boletín Oficial , luego de que la empresa presentara la solicitud correspondiente para explotar la ruta con operaciones de ida y vuelta.

Desde la Subsecretaría de Transporte Aéreo , dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía , señalaron que la compañía cumplió con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos por la normativa para operar vuelos internacionales en el país.

La autorización se apoya en el Acuerdo sobre Transportes Aéreos Regulares firmado entre Argentina y Brasil en 1948, además de las actualizaciones incorporadas mediante los memorandos de entendimiento suscriptos en 2024, que adecuaron el marco regulatorio para las operaciones aerocomerciales entre ambos países.

En ese proceso también intervino la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , que, a través de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo , emitió un dictamen favorable sobre el cumplimiento de las condiciones requeridas para la habilitación de la nueva ruta.

La resolución dispone además que la decisión sea comunicada tanto a la empresa como a la ANAC, conforme al procedimiento previsto para la entrada en vigencia de este tipo de autorizaciones.

La nueva habilitación se suma a otra autorización otorgada este mes por el Gobierno a la aerolínea paraguaya Paranair, que comenzará a operar servicios internacionales de pasajeros y carga entre Paraguay, Argentina, Chile y Bolivia.

En ese caso, la Subsecretaría de Transporte Aéreo aprobó, mediante la Disposición 9/2026, las rutas Asunción - Jujuy - Iquique, Asunción - Salta - Iquique y Asunción - Viru Viru - Jujuy, también en el marco de los acuerdos aerocomerciales bilaterales vigentes.