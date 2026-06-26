Autorizan a JetSMART Colombia a operar vuelos regulares entre Medellín y Buenos Aires + Agregar ámbito en









La Subsecretaría de Transporte Aéreo habilitó a JetSMART Airlines S.A.S. para explotar servicios internacionales de pasajeros y cargas entre Medellín y el Aeroparque Jorge Newbery. La autorización contempla siete frecuencias semanales.

La medida fue oficializada mediante la disposición 11/2026, publicada en el Boletín Oficial, Depositphotos

La Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía, autorizó este viernes a la compañía colombiana JetSMART Airlines S.A.S. a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas entre Medellín y Buenos Aires, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes entre la Argentina y Colombia.

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La medida fue oficializada mediante la disposición 11/2026, publicada en el Boletín Oficial, y habilita a la empresa a explotar la ruta Medellín - Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery) - Medellín.

Según la norma, la autorización se enmarca en el Memorando de Entendimiento suscripto entre las autoridades de aviación civil de ambos países y en la designación realizada por la autoridad aeronáutica de Colombia, que le permite operar hasta siete frecuencias semanales con derechos de tráfico de hasta cuarta libertad del aire.

La resolución aclara que la autorización deberá ajustarse estrictamente a los términos de la designación otorgada por Colombia, por lo que la empresa no podrá exceder los derechos de tráfico, rutas, frecuencias o modalidades operativas expresamente autorizados.

En los considerandos, el Gobierno señaló que JetSMART Airlines S.A.S. acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios solicitados. Asimismo, destacó que la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, dependiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), emitió un dictamen favorable sobre la solicitud.

Con esta disposición, la compañía quedó formalmente autorizada para operar servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas entre Colombia y la Argentina en la ruta aprobada.