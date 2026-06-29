El Gobierno relanza la red de organismos científicos para la prevención y respuesta ante emergencias y desastres + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad Nacional actualizó el funcionamiento de la Red GIRCyT, incorporó nuevos organismos estratégicos y dejó sin efecto la normativa vigente desde 2018.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó nuevos lineamientos para el funcionamiento de la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo (Red GIRCyT), el espacio encargado de articular información científica y técnica para la prevención, respuesta y recuperación frente a emergencias y desastres en todo el país. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 579/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La resolución también convoca a integrar formalmente la Red GIRCyT a ocho organismos nacionales considerados estratégicos: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) del Ministerio de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Resolución 579/2026 red cientifico tecnica ministerio de seguridad boletin oficial

El Gobierno suma al INDEC, SENASA y otros organismos a una red estratégica de emergencias La norma además autoriza a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) a designar un enlace institucional, con carácter ad honorem, para asistir en las tareas de articulación, planificación, seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas por la red.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que la AFE, creada en 2025 como organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, es la autoridad nacional en materia de emergencias y tiene entre sus funciones coordinar la Red GIRCyT y dirigir la formulación e implementación del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Los nuevos lineamientos estratégicos para el período 2026-2027 apuntan a fortalecer la coordinación interinstitucional para la gestión de información durante emergencias y desastres, elaborar protocolos comunes, impulsar sistemas interoperables de información, mejorar los mecanismos de alerta temprana y coordinar la implementación de la tecnología Cell Broadcast para la emisión de alertas. También promueven la articulación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para fortalecer la toma de decisiones y el desarrollo de mapas de riesgo. La resolución deja sin efecto las normas que regulaban hasta ahora el funcionamiento de la red, entre ellas la Resolución 529/2018 del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Resolución 68/2019 de la entonces Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, con el objetivo de adecuar el funcionamiento de la Red GIRCyT a la estructura institucional vigente y a las competencias asumidas por la Agencia Federal de Emergencias.