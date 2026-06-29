El INCUCAI comenzará a cobrar a obras sociales y prepagas los estudios y prácticas de su Laboratorio Nacional de Inmunogenética + Agregar ámbito en









El organismo aprobó un esquema de facturación para las prestaciones vinculadas a trasplantes de órganos, tejidos y células. Los pacientes con cobertura pública exclusiva seguirán siendo financiados por el Fondo Solidario de Trasplantes.

El INCUCAI fija por primera vez un esquema de costos para los estudios que realiza su Laboratorio Nacional de Inmunogenética.

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó un nuevo esquema de costos para los estudios realizados por su Laboratorio Nacional de Inmunogenética y comenzará a facturarlos a las obras sociales y entidades de cobertura sanitaria de los pacientes. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 235/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La resolución establece que el INCUCAI cobrará las prestaciones realizadas por el laboratorio a las entidades responsables de la cobertura social o sanitaria de cada paciente. En tanto, los estudios destinados a personas con cobertura pública exclusiva continuarán siendo financiados con recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, sin costo para los pacientes.

El INCUCAI comenzará a cobrar a obras sociales y prepagas estudios clave para trasplantes Desde el organismo explicaron que el Laboratorio Nacional de Inmunogenética, creado en 2023, realiza estudios de tipificación de donantes, análisis de histocompatibilidad y otras prestaciones destinadas a pacientes con indicación de trasplante de órganos, tejidos y células progenitoras hematopoyéticas. Además, brinda soporte al sistema nacional de procuración y trasplante y responde a contingencias que puedan afectar a otros laboratorios del país.

En los fundamentos de la medida, el INCUCAI señaló que estas prestaciones implican la utilización de recursos, equipamiento e insumos cuyos costos son afrontados íntegramente por el organismo, por lo que consideró necesario implementar un mecanismo para recuperar esos gastos a partir de estudios de costos elaborados por el laboratorio y por la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.

Salud prepagas (2).jpg El INCUCAI busca recuperar costos y cobrará estudios a obras sociales y prepagas. Pexels

La resolución también deja sin efecto la Resolución 97/2026, que había dispuesto un esquema similar pero que nunca llegó a entrar en vigencia debido a una revisión operativa y de costos. El anexo de la norma fija los valores de cada una de las prestaciones. La inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido tendrá un costo de $514.000, mientras que un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA para pacientes de células progenitoras hematopoyéticas costará $979.000. También se establecen valores para estudios de histocompatibilidad, determinaciones de células CD34+, quimerismo y detección de ADN libre circulante, entre otros análisis especializados. La norma dispone que la Dirección de Administración y la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas adopten las medidas necesarias para implementar el nuevo sistema de facturación. Además, establece que la resolución entrará en vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.