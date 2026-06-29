La ANMAT actualizó el listado de estupefacientes y psicotrópicos bajo control especial en todo el país

La disposición incorpora nuevas sustancias sometidas a fiscalización nacional y establece que la medida rige desde su publicación en el Boletín Oficial. La actualización se basa en las convenciones internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas suscriptas por la Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó una actualización de las listas de sustancias psicotrópicas y estupefacientes sometidas a control especial en la Argentina . La medida fue dispuesta mediante la Disposición 3943/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial, y tiene aplicación en todo el territorio nacional.

Según el texto, la actualización responde a las modificaciones impulsadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y a los listados elaborados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) , que incluyen sustancias sometidas a fiscalización internacional.

La resolución establece que se considerarán psicotrópicos y estupefacientes las drogas, preparados y especialidades farmacéuticas detalladas en el Anexo I, junto con el estatus de control correspondiente para cada una de ellas. Entre las sustancias incluidas figuran diversos derivados sintéticos de fentanilo, cannabinoides sintéticos, catinonas, benzodiacepinas y otras drogas de diseño que fueron incorporadas o reordenadas dentro de las listas de fiscalización.

Entre ellas aparecen el carfentanilo, el acetilfentanilo, el butirfentanilo, el protonitaceno, el isotonitaceno, el GHB y el hexahidrocannabinol (HHC). También se incluyen compuestos como bromazolam, etizolam, clonazolam y diversas sustancias de síntesis vinculadas al mercado ilegal de drogas.

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El anexo publicado por la ANMAT detalla el estatus de control nacional asignado a cada sustancia dentro de las listas previstas por las leyes 17.818 y 19.303. El listado incorpora decenas de compuestos, entre ellos derivados de fentanilo, cannabinoides sintéticos, catinonas y benzodiacepinas sujetas a fiscalización especial.

En los considerandos, la ANMAT señaló que la modificación se realiza en el marco de las facultades otorgadas por las Leyes 17.818 y 19.303 y por el Decreto 1490/92, que regula las competencias del organismo en materia de control y fiscalización de medicamentos, drogas y productos químicos.

El organismo destacó además que “la actualización de sustancias sujetas a control especial tiene como fin garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública nacional”, y remarcó que intervinieron en el proceso el Instituto Nacional de Medicamentos, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos.

La disposición lleva la firma del administrador nacional de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, y establece que la medida entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

El anexo publicado por la ANMAT detalla el estatus de control nacional asignado a cada sustancia dentro de las listas previstas por las leyes 17.818 y 19.303. Entre las sustancias incorporadas figuran derivados sintéticos de fentanilo, cannabinoides, catinonas y benzodiacepinas sometidas a fiscalización especial.