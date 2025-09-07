El hombre que transformó la conectividad y forjó una fortuna de millones: la historia de Henry Samueli

Apostó por un negocio emergente y hoy cuenta con una fortuna valuada en miles de millones de dólares.

La conectividad moderna, que mueve millones en la economía global , nació de innovaciones tecnológicas audaces. Visionarios han transformado la forma en que el mundo se comunica, creando imperios desde ideas revolucionarias. Una historia desde California destaca cómo un ingeniero cambió las comunicaciones y forjó un legado excepcional.

Henry Samueli , un ingeniero y empresario, revolucionó la conectividad con sus avances en semiconductores. Su visión lo llevó a fundar una empresa líder y a construir una fortuna notable. Su trayectoria combina innovación técnica con un impacto duradero en la tecnología y la filantropía.

Henry Samueli , nacido en 1954 en Buffalo, Nueva York, hijo de inmigrantes polacos sobrevivientes del Holocausto, mostró interés por la electrónica desde joven. En séptimo grado, construyó una radio de cinco tubos, lo que despertó su pasión por la ingeniería, llevándolo a estudiar en UCLA .

En 1991, como profesor de ingeniería eléctrica en UCLA, Samueli cofundó Broadcom con su estudiante Henry Nicholas , invirtiendo 5 mil dólares cada uno. La empresa desarrolló chips para módems de cable digital, revolucionando la conectividad de alta velocidad y generando millones en ingresos tras salir a bolsa en 1998.

Broadcom, adquirida por Avago en 2016 por 37 mil millones de dólares, lidera en semiconductores para comunicaciones. Samueli, con 75 patentes, recibió la Medalla de Honor IEEE 2025 por sus “avances pioneros en circuitos de comunicaciones analógicas y de señales mixtas”, consolidando su legado en internet.

Miles de millones: el patrimonio de Henry Samueli

En 2025, la revista Forbes estima el patrimonio de Henry Samueli en 29.1 mil millones de dólares, impulsado por su 2% en Broadcom, valorada en 51.6 mil millones en ingresos en 2024. Su riqueza incluye 1.2 mil millones de la venta de acciones en 2016 y el equipo Anaheim Ducks, valuado en 1.2 mil millones.

Samueli y su esposa Susan poseen una residencia en Newport Beach, California, y gestionan el Honda Center, tras comprarlo en 2003. En 2005, adquirieron los Anaheim Ducks por 75 millones de dólares, equipo que ganó la Stanley Cup en 2007, aumentando su valor significativamente.

A través de la Samueli Foundation, han donado más de 500 millones de dólares, incluyendo 100 millones a UCLA en 2019 y 200 millones a UC Irvine en 2017. Comprometidos con el Giving Pledge, apoyan educación STEM, salud y justicia social, marcando un impacto global.