Tenía un imperio de miles de millonario, murió y el heredero de la mayor parte de su fortuna fue su perro Tito

Era conocido por su modestia y su amor por los animales, lo que quedó demostrado en la repartición de su patrimonio.

En su instargam, Ratan Tata solía publicar imágenes de perros rescatados de las calles para que sean adoptados.

El amor entre una persona y su mascota es incomparablemente uno de los más puros. Esto fue demostrado por Ratan Tata, un multimillonario filántropo que falleció a finales de 2024 y, en vez de darle su fortuna a sus familiares o allegados, decidió otorgarle casi todo su dinero a su perro, Tito.

Tata era mayormente conocido por su humildad y la gran cantidad de donaciones a causas benéficas que realizó. A través de la fundación Tata Trusts, el industrial financió proyectos de educación, salud y desarrollo social, como hospitales e instituciones fundamentales para su país de origen, India. Su filosofía decía que “no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a dar para hacer una diferencia en el mundo”.

Ratan Tata nació en Mumbai, en 1973. Estudió arquitectura en la Universidad de Cornell y comenzó a trabajar en la empresa familiar, Tata Group, una multinacional considerada el mayor conglomerado de India. En 1991 se convirtió en el líder de la compañía y la llevó a que se volviera una de las gigantes globales.

Desafortunadamente, Tata falleció el 9 de octubre de 2024 por complicaciones en su salud. Él nunca se casó ni tuvo hijos, y a pesar de que tenía 1 hermano y dos hermanastras, decidió repartir su fortuna entre su mayordomo y asistente general, Konar Subbiah, su cocinero, Rajan Shaw, y quien lo acompañó hasta el final de su vida: Tito.

Tito: el heredero de la fortuna de Ratan Tata Ratan Tata y su perro Tito Fuente: Instagram (@ratantata) En el testamento, Ratan Tata especificó que su perro, quien recibió la mayor parte de su patrimonio, deberá recibir cuidados ilimitados. Un amigo de la familia afirmó que la suma otorgada a Tito era enorme. Asimismo, el multimillonario ordenó al Tata Group que nunca rechazaran un animal callejero, lo que demuestra su profundo amor por los animales.

