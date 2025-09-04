Actriz galardonada y musa de Giorgio Armani: de cuánto es la fortuna de Cate Blanchett







Conocé los primeros pasos de este ícono de la actuación y su relación con el diseñador recientemente fallecido.

Cate Blanchett nació el 14 de mayo de 1969 en Nueva Gales del Sur, Australia.

Cate Blanchett es considerada una de las mejores actrices de su generación, ya que contó con diversos roles que marcaron la historia del cine y el teatro. Pero no sólo se destaca por sus roles actorales, sino que también es reconocida por su participación en diversas campañas de moda y fue una de las musas más icónicas del diseñador Giorgio Armani, quien falleció el pasado jueves a causa de una enfermedad desconocida.

Su trayectoria de más de 30 años la convirtieron en una figura de renombre y la llevaron a recaudar una considerable fortuna de millones de dólares.

Carrera actoral de Cate Blanchett Cate Blanchett Vanitatis

Cate Blanchett comenzó a actuar a principios de los 90’s con ciertas participaciones teatrales. Sin embargo, su primera aparición en la pantalla grande no llegó hasta 1997, cuando obtuvo un papel secundario en la película “Paradise Road”. Su primer protagónico llegó ese mismo año con la película “Oscar y Lucinda”, pero la que la llevó al estrellato fue “Elizabeth”, en la que interpretó a la Reina Isabel I y recibió diversos premios.

Desde ese entonces, los papeles no pararon de llegar. Blanchett destaca por la singularidad de su repertorio actoral, ya que en su portfolio se pueden encontrar largometrajes de drama, comedia, terror, incluyendo fantasía, ya que participó en la trilogía de “Lord Of The Rings”. Gracias a esto se convirtió en una leyenda de Hollywood y fue galardonada con 2 premios Oscar.

Cate Blanchett: la musa más icónica de Giorgio Armani Cate Blanchett.jpg Desde el año 2013, La actriz y Giorgio Armani colaboraron en una gran cantidad de campañas. Blanchett es la cara oficial del perfume femenino “Sí” y Armani la vistió para una gran cantidad de eventos. Uno de los looks más icónicos fue el vestido que utilizó para recibir su segundo Oscar en 2014. Además, la actriz fue nombrada embajadora global de belleza de la marca en 2018. Patrimonio neto de Cate Blanchett Cate Blanchett Instagram Cate Blanchett Gracias a su notable carrera en el mundo audiovisual, hoy en día Cate Blanchett cuenta con un patrimonio de 95 millones de dólares, según el portal web Celebrity Net Worth. La actriz tiene una gran cantidad de proyectos en el futuro, entre los que destacan su participación en la versión estadounidense de “Squid Game” y en la nueva película de Pablo Sorrentino llamada “La Grazia”.

