Javier Milei convocó a reunión de Gabinete tras el duro revés electoral bonaerense

El Presidente reunirá a ministros y secretarios en la Casa Rosada para analizar el traspié electoral y redefinir la estrategia nacional.

El presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete este lunes por la mañana en la Casa Rosada, tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. El encuentro busca revisar la estrategia de campaña con miras a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El mandatario reconoció anoche la derrota desde el búnker en La Plata, donde aseguró que asumirá los errores cometidos. “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, afirmó, al tiempo se ratificó que no se modificará el rumbo económico y político del Gobierno.

