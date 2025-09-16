El invento anti ladrones que promete proteger todos tus paquetes







Un dispositivo pensado para el hogar promete frenar pérdidas de millones al resguardar entregas y hacer más seguras las compras online.

Hyve, el nuevo invento inteligente, garantiza envíos y paquetes seguros con un sistema de protección conectado y autónomo.

Los robos de paquetes generan pérdidas por miles de millones cada año y afectan la confianza en las compras online alrededor del mundo. Ante esta situación, surgen innovaciones que buscan frenar a los delincuentes y devolverle la seguridad a los consumidores.

Una de esas soluciones es Hyve, una cápsula tecnológica que transforma la forma en la que se reciben entregas en casa. Su diseño combina protección, conectividad y sostenibilidad, ofreciendo una respuesta inteligente a un problema que preocupa a miles de usuarios de comercio electrónico.

La innovación tecnológica busca evitar robos de paquetes, un problema que cuesta millones y afecta la confianza en el comercio electrónico.

Qué es y cómo funciona Hyve, el novedoso invento para la seguridad de tus compras Hyve es una cápsula inteligente creada para resguardar los paquetes que llegan a tu hogar. Resistente al clima y equipada con un cable de fibra de carbono, se coloca en la entrada de casas o departamentos para impedir el acceso de extraños. Su objetivo es brindar un sistema confiable que proteja tus compras desde el primer momento en que son entregadas.

Uno de sus puntos fuertes es la alarma integrada, activada por un acelerómetro que detecta manipulaciones. Al mismo tiempo, envía alertas inmediatas al dueño y a vecinos que participen en la red comunitaria Hyve. Así, el dispositivo no solo actúa como barrera física, sino también como un elemento de disuasión contra los ladrones.

La cápsula se conecta vía Bluetooth y WiFi a la aplicación Hyve Security, permitiendo a mensajeros, familiares o amigos abrirla mediante códigos personalizados. Cada interacción queda registrada, lo que garantiza un control total sobre quién deja o retira un paquete, evitando cualquier sorpresa desagradable. Además, el invento funciona con pilas y energía solar, ofreciendo hasta 18 meses de autonomía sin necesidad de carga. Incluye una pequeña ventana fotográfica donde los repartidores pueden dejar constancia visual de la entrega. Con esto, se logra una experiencia más transparente tanto para los minoristas como para los compradores, reforzando la seguridad y confianza en el proceso de entrega.

Temas Millones